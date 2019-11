«Звезды забывали о моем присутствии»: умер фотограф Терри О'Нилл

Английский фотограф Терри О'нилл умер в возрасте 81 года у себя дома после продолжительной борьбы с раком простаты. Об этом сообщили его представители.

«С тяжелым, тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Терренса «Терри» О'нилла. Его снимки — как самого легендарного фотографа последних 60 лет — навсегда останутся отпечатанными в нашей памяти», — заявила сотрудница агентства, где работал О'Нилл.

Терри О'Нилл родился в Лондоне в 1938 году. В школе он мечтал стать джазовым барабанщиком, а научиться играть хотел в США. Чтобы осуществить свою мечту, Терренс планировал устроиться стюардом в британскую национальную авиакомпанию, однако смог стать лишь помощником фотографа в техническом отделе.

Судьба настигла его в 1959 году — проверяя свою технику, он случайно снял министра внутренних дел страны спящим на полу в зале ожидания. Снимок попал на обложку Sunday Dispatch, а молодой фотограф получил предложение стать постоянным сотрудником.

«Мне всегда казалось, что заранее планировать нюансы фотосессии бессмысленно. Интересные, по-настоящему необычные снимки рождаются спонтанно и, как правило, не требуют никакой определенной подготовки. Это краткий миг незапланированного совершенства, правильный поворот головы, дуновение ветра, угол солнечного света, природные сочетания цветов», — говорил О'Нилл.

В 1963 году ему посчастливилось сделать первую групповую фотографию The Beatles — во дворе легендарной студии Abbey Road.

«После успеха с фотографией The Beatles редактор Daily Sketch незамедлительно осведомился, есть ли у меня на примете какой-нибудь многообещающий музыкальный коллектив, и я ответил, что мои друзья из группы The Rolling Stones играют потрясающий блюз. Я сфотографировал их для газеты, но редактор нашел имидж чересчур вызывающим и поместил их на контрасте с более консервативными Dave Clark Five. Заголовок гласил «Красавица и чудовище». Я был поистине счастлив, что Мик Джаггер отнесся к публикации с юмором», — рассказывал О'Нилл.

Он также сделал себе имя как репортажный фотограф – именно Терри принадлежит фотография последнего публичного появления Уинстона Черчилля на носилках и с сигарой в руке, снимок Марлен Дитрих на ее последнем европейском концерте, а также портрет Роми Шнайдер, сделанный за два месяца до ее смерти.

«Я всегда — на протяжении всей жизни — отдавал предпочтение очень маленькой камере и благодаря этому не выделялся из толпы. Звезды нередко забывали о моем присутствии и держались крайне естественно. Размеры моего фотоаппарата превращали меня скорее в приятеля, пытающегося сделать неформальный снимок на память. Именно этого я и добивался, в этом был самый главный трюк моего ремесла», — говорил он о секретах профессии.

В объектив его фотокамеры попадали Род Стюарт, Фрэнк Синатра, Дэвид Боуи, Бриджит Бардо, Одри Хепберн, Джуди Гарленд, Мухаммед Али, Нельсон Мандела, Дастин Хоффман, Клинт Иствуд и многие другие. Его приглашали для организации фотосессий королевской семьи, а с середины 1970-х он стал работать по обе стороны океана.

В 1977 году О'Нилл сделал снимок актрисы Фэй Данауэй, которая перед этим получила премию «Оскар» за главную женскую роль в сатирическом фильме Сидни Люмета «Телесеть».

«Мы были вместе. После вручения наград я проснулся в пять утра, спустился к бассейну и быстренько все приготовил — статуэтка, груды газет с фотографиями ее триумфа. А еще через пару часов она сама, свежая и искрящаяся спросонья, спустилась вниз в роскошном пеньюаре и устроилась на одном из стульев. Я сделал искренний утренний снимок», — рассказывал он.

В 1983 году О'Нилл и Данауэй официально оформили свои отношения, однако брак продлился лишь три года.

В последние годы О'Нилл часто выражал огорчение в связи с тем, что в мире не осталось звезд, с которыми ему было бы интересно поработать. Последней знаменитостью, обладавшей «настоящим талантом», он называл Эми Уайнхаус.