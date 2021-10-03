Консорциум журналистов-расследователей назвал США крупнейшим налоговым убежищем

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры», согласно которому США является крупнейшим налоговым убежищем. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечает издание, подобная ситуация может поставить в неловкое положение американского президента Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы.

В документах говорится, что в американском штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов, которые могут принадлежать лицами, ранее обвиняемым в серьезных финансовых преступлениях.

Опубликованные консорциумом данные свидетельствуют о предположительной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. Так, в документах упоминается президент Украины Владимир Зеленский, который мог использовать сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса.

Кроме того, журналисты узнали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с использованием офшорных компаний приобрел замок за $22 млн, расположенный на юге Франции. По данным ICIJ, замок был куплен в 2009 году, при этом глава чешского правительства сохраняет в тайне факт владения недвижимостью.

Всего в «досье» фигурируют 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран.