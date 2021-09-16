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Россияне взяли рекордное количество кредитов

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Константин Кокошкин/Global Look Press

Россияне третий месяц подряд берут рекордное число кредитов — в августе банки предоставили гражданам 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

ОКБ собирает данные почти всех заемщиков страны — 97% --с 1991 года. Рекордное число кредитов банки выдают третий месяц подряд. В июне— почти 1,67 млн, в июле — 1,69 млн. Отмечается, что в этом году банки одобрили на 28% больше кредитов, чем в прошлом.

В шести регионах России за август выдали больше всего кредитов наличными. В этом списке — енинградская область, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Иркутская область и Красноярский край.

«Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Ранее российские банки расширили возможность уходить в минусовой баланс на карте.

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