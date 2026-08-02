«Действовать нужно быстрее». В США подтвердили переговоры с Украиной о технологиях Patriot

США и Украина продолжают переговоры о предоставлении Киеву «более широких возможностей» для доступа к технологиям ЗРК Patriot, сообщил конгрессмен-республиканец Майк Тернер. Однако решить связанные с этим вопросы «очень-очень трудно», подчеркнул он. По информации Military Watch Magazine, производство перехватчиков к Patriot на территории Украины невозможно из-за проблем с лицензированием. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и Украина продолжают консультации о возможности передачи Киеву технологий производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил член палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Тернер.

«Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей для доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», — сказал он эфире CBS News.

Тернер утверждает, что американская армия располагает «самыми передовыми технологиями», на которые «существует высокий спрос». По его мнению, оборонительные ракетные технологии должны распространяться. Однако решить связанные с этим вопросы «очень-очень трудно», заметил конгрессмен.

« Я призываю президента [США Дональда Трампа] и Пентагон действовать как можно быстрее », — добавил Тернер.

Накануне Трамп заявил, что Белый дом не пришел к соглашению о передаче Украине технологии производства ракет-перехватчиков к Patriot. Глава Белого дома выразил сомнение, что «это когда-либо произойдет», поскольку такое оружие позже может быть использовано против Соединенных Штатов. При этом еще в начале июля американский президент говорил о готовности предоставить Киеву необходимую лицензию.

По информации The Atlantic, Трамп также отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского на поставку украинской армии ракет для ЗРК Patriot. Украинский лидер в свою очередь открыто упрекнул западных союзников в отсутствии перехватчиков, несмотря на их наличие на складах.

«Ракеты для систем Patriot есть в мире, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов помощи. США знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно», — написал он в своем Telegram-канале вечером 1 августа.

«Станет целью российской атаки»

Производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на территории Украины невозможно из-за проблем с лицензированием ключевых для этого технологий, сообщает Military Watch Magazine.

«Основное препятствие — лицензирование производства головок самонаведения ракет, которые являются одними из самых сложных компонентов системы Patriot», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что компания Boeing, которая производит главные компоненты для систем наведения перехватчиков, отказалась давать разрешение на выпуск «наиболее технологически чувствительных элементов ракеты» за пределами Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина не располагает специализированными предприятиями для производства других составляющих ракет к Patriot. В числе них — передовое программное обеспечение. В связи с этим будут необходимы отдельные разрешения на экспорт, помимо общей лицензии на производство.

«Без доступа к этим разработкам любая украинская производственная линия будет оставаться в значительной степени зависимой от импортируемых американских компонентов независимо от лицензионных соглашений», — резюмировало издание.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

На Украине также считают маловероятным запуск производства перехватчиков для систем Patriot. Депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online признался, что «слабо верит» в рассказы об обратном, учитывая отказ компания Boeing.

«То есть даже на уровне согласования — это очень небыстро, и в случае успеха, наверное, еще годы должны пройти до того, как эти ракеты появятся», — сказал он.

Предприятие по выпуску таких ракет на Украине станет целью российской армии, предупредил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

« Завод по производству ракет Patriot на Украине может стать одной из главных целей российских ракетных атак », — написал он в социальной сети Х.

В качестве примера он привел недавний удар российских войск по заводу беспилотников американской компании Terminal Autonomy в Киеве. Предприятие было уничтожено.