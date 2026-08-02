«Путь закончился, не успев начаться». Почти 100 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию

Число мигрантов из Марокко, погибших при попытке попасть в испанский автономный город Сеута на севере Африки, достигло 90 человек. Об этом сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на данные испанских и марокканских властей.
«Число погибших в результате массового прибытия беженцев в Сеуту возросло до 90 человек, что стало крупнейшим гуманитарным кризисом в истории страны <…> Однако тела продолжают находить, а количество сообщений о пропавших без вести родственниках неуклонно растет. По оценкам, число тел в Сеуте может превышать сто», — говорится в публикации.
Среди жертв — марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз, выступавшая за клуб «Магреб Атлетик». По информации Mundo Deportivo, девушка погибла, пытаясь вплавь добраться до Сеуты.
«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы, стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться», — сообщила ее команда.
После массового притока беженцев за медицинской помощью обратились 1149 человек. Как сообщает телеканал, один из них получил серьезные травмы и ожидает эвакуации. Национальный институт управления здравоохранением (INGESA) подчеркнул, что продолжает оказывать медпомощь «в обычном режиме».
Тем временем жители Сеуты сообщают о продолжающихся столкновениях между местными жителями и мигрантами на улицах.
«Между несколькими людьми, остающимися в лагере в окрестностях жилого района, произошла массовая драка, также были совершены попытки проникнуть в некоторые дома», — отметил La Sexta.
На этом фоне крайне правые группировки призвали горожан выйти на протест с целью «защиты территориальной целостности Испании».
Местные власти утверждают, что из Сеуты в Марокко уже выехали 73 500 мигрантов. Еще более тысячи беженцев находятся у центра временного содержания.
Представитель испанского правительства в городе Мигель Анхель Перес подчеркнул, что в Сеуте находятся почти 3 тысячи сотрудников сил безопасности, чтобы «вернуть ситуацию к норме». «Они останутся там столько, сколько потребуется», — сказал он журналистам.
В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли в Сеуту из соседнего Марокко — большинство из них попали в испанский эксклав по морю, минуя волнорез с забором. Из-за обострения ситуации власти Испании привлекли армию для охраны правопорядка в регионе.
«Абсолютный стресс-тест»
Реакция отдельных стран Евросоюза на масштабный кризис с мигрантами в испанской Сеуте отчетливо продемонстрировала раскол в европейском сообществе, пишет газета El País.
«Европейская солидарность практически отсутствовала», — заметил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с изданием.
Из-за сложившейся ситуации несколько государств Европы потребовали рассмотреть возможность исключения Испании из Шенгенского пространства. В частности, руководство Италии объявило о заморозке Шенгенского договора с Мадридом.
В ответ испанский премьер Педро Санчес направил официальное обращение в Брюссель, выразив тревогу по поводу позиции некоторых европейских правительств. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в свою очередь упрекнул некоторые страны ЕС в эгоизме во время кризиса.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал, что Европа столкнулась с настоящим испытанием на прочность.
«Ситуация в Сеуте стала абсолютным стресс-тестом, который мы выдержали», — приводит его слова Bild.
По мнению министра, сейчас требуются «быстрые и совместные действия» в интересах Европейского союза, чтобы «защитить и сохранить открытость Шенгенской зоны — одного из величайших достижений ЕС».