3 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

3 августа в России православные христиане вспоминают святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Молчаливого. Кроме того, сегодня отмечают Международный день арбуза. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 3 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 3 августа

* Международный день арбуза

Эта низкокалорийная ягода богата водой и клетчаткой, что полезно для пищеварения и водного баланса. Родина арбуза — Южная Африка, где до сих пор растут дикие, но горьковатые и мелкие плоды. Сладкий и крупный современный арбуз — результат многовековой селекции.

Необычные праздники 3 августа • День поцелуев с зеркалом — забавный праздник, когда можно признаться в любви своему отражению.

• День кучки орехов — повод собраться с друзьями и устроить уютные посиделки с ореховым угощением.

Что отмечают в разных странах 3 августа

Гражданский праздник — Канада. Ежегодно в первый понедельник августа канадцы отдыхают — этот день создан специально для длинного летнего выходного. Традиция берет начало с 1875 года, а сегодня в разных провинциях праздник называют по-своему, но суть одна: гулять, путешествовать и веселиться на фестивалях.

День капоэйриста — Бразилия. Праздник учрежден в 1985 году в штате Сан-Паулу в знак признания культурной ценности этого национального боевого танца, который возник среди африканских рабов, а после отмены рабства долгое время был под запретом. Легализация в XX веке превратила капоэйру из маргинальной практики в часть культурного наследия страны.

KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

День флага — Венесуэла. 3 августа 1806 года лидер освободительного движения Франсиско Миранда впервые поднял желто-сине-красный флаг на корабле «Леандр» у берегов Венесуэлы, положив начало борьбе за независимость от Испании. Желтая полоса символизировала богатства Америки, синяя — Атлантический океан, а красная — испанское владычество.

Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 3 августа

* День памяти святого пророка Иезекииля

Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова, был священником из колена Левиина (левитов) и в молодости попал в вавилонский плен. Там он получил пророческие видения — огненная колесница с четырьмя крылатыми животными и сапфировый престол с сияющим «подобием Человека», что стало прообразом воплощения Сына Божия. Его пророчества о «затворенных вратах» храма и оживших сухих костях символизируют пришествие Христа и всеобщее воскресение. Кроме того, пророк обладал даром чудотворения: молитвой разделял воды реки Ховар и умножал пищу для голодающих.

* День памяти преподобного Онуфрия Молчаливого

Преподобный Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры и жил в XII веке. Прославился монах подвигом — приняв обет молчания, он больше не проронил ни слова, за исключением молитв и исповеди. Сведений о других событиях его жизни почти не сохранилось, однако известно, что его нетленные мощи покоятся в Ближних пещерах Лавры.

Народные праздники 3 августа

* Онуфрий Молчаливый

На Руси в этот день полевые работы полагалось выполнять в полном молчании. В народе до сих пор сохранилось поверье, что на Онуфрия не стоит произносить ни одного лишнего слова без крайней необходимости. Также в этот день было принято заниматься закромами: хозяева тщательно осматривали доски на предмет гнили, проверяли гвозди — не проржавели ли. Все проветривали, чтобы запасы хлеба не испортились. В некоторых регионах в амбары запускали кошек для ловли мышей. Примета гласила: если на Онуфрия выпадают сильные росы, то урожай льна будет плохим.

Именины 3 августа

* Анна;

* Виктор;

* Георгий;

* Иван;

* Петр;

* Роман;

* Семен;

* Федор.

Приметы 3 августа

Приметы о погоде

Красный закат — следующий день будет ветреным и сухим.

Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.

Звезды ночью светят очень ярко — к жаре.

Лунный календарь 3 августа

Фаза Луны: убывающая, 20-й лунный день.

Луна в знаке Овна.

Астрологи описывают этот день как период повышенной импульсивности и поспешности, поэтому рекомендуют отложить дела, требующие точности и продуманности. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны, велика вероятность конфликтов. Идеальное время для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, а также для уединения — нахождение в коллективе чревато ссорами.

По словам астрологов, в этот период случающиеся смены настроений могут отражаться и на отношениях. Однако убывающая Луна благоприятствует освобождению от давнишних привычек, саморазвитию и созиданию — это время, когда накопленные силы пускаются на реализацию планов и уже различимы первые итоги вложенных усилий. Астрологи считают, что 20-й лунный день — это день кармических воздаяний, поэтому стоит внимательно относиться к своим поступкам и словам.

3 августа родились люди под знаком зодиака Льва. Этот знак относится к стихии Огня и управляется Солнцем.

Какие исторические события произошли 3 августа

* 1492 год — началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет.

* 1795 год — основана Парижская консерватория.

* 1922 год — в США во время радиотрансляции сделан первый в мире звуковой эффект — хлопанье дверью с помощью двух деревянных брусков.

* 1959 год — впервые с 1941 года в Москве возобновился Международный кинофестиваль.

* 1971 год — Пол Маккартни собрал новую группу, которую назвал Wings.

* 1980 год — состоялось торжественное закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.

Сергей Гунеев/РИА Новости

* 1995 год — талибы (движение внесено в список террористических организаций) захватили российский грузовой Ил-76 и взяли в плен экипаж.

* 2002 год — открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово.

Кто родился 3 августа

* В 1890 году родился Константин Мельников — русский и советский архитектор, известный своим новаторским стилем.

* В 1905 году родился Борис Курчатов — советский радиохимик, лауреат государственных премий.

* В 1924 году родился Анатолий Алексин — советский и российский писатель, автор книг для детей и подростков.

* В 1933 году родился Валерий Ганичев — советский и российский писатель, журналист, главный редактор «Роман-газеты» (1981-2001).

Кто скончался 3 августа • В 1968 году умер Константин Рокоссовский — советский военачальник, Маршал Советского Союза, командовал Парадом Победы в 1945 году.

• В 1998 году умер Альфред Шнитке — советский и немецкий композитор, пианист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

• В 2008 году умер Александр Солженицын — русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, общественный деятель.

• В 2023 году умерла Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Кто отмечает день рождения

* 80 лет исполняется Николаю Бурляеву — советскому и российскому актеру театра и кино («Служили два товарища», «Андрей Рублев»).

* 63 года исполняется Джеймсу Алану Хэтфилду — американскому рок-музыканту, участнику группы Metallica.

* 47 лет исполняется Эванджелине Лилли — канадской актрисе, прославившейся благодаря роли в сериале «Остаться в живых».

* 40 лет исполняется Дарье Домрачевой — белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке.