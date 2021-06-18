Минтруд назвал регионы-лидеры по «удаленке»

Минтруд назвал регионы России, которые лидируют по популярности «удаленки», пишут «Известия».

«Если называть топ-5 регионов, то это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Новосибирская область», — подчеркнули в министерстве.

Изданию сообщили, что на сегодняшний день порядка 3 млн человек трудятся удаленно, что практически вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда их доля достигала 11%, или 6 млн человек.

Уточняется, что перевод на удаленную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного ПО. Формат также популярен в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок.

Ранее эксперты рассказали, почему переход на постоянную «удаленку» откладывается.