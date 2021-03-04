Шри-Ланка зарегистрировала «Спутник V»

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Соответствующий релиз Российского фонда прямых инвестиций есть в распоряжении «Газета.ru».

»РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры», — сообщил фонд.

Шри-Ланка стала 43 страной в мире, где зарегистрирован российский препарат.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее регулятор ЕС начал проверку вакцины «Спутник V».