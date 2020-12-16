ЦБ призвал банки не предлагать простым инвесторам сложные финпродукты

Банк России порекомендовал банкам и профучастникам не продавать неквалифицированным инвесторам сложные и рискованные финансовые инструменты до введения обязательного тестирования, сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о деривативах и сложных облигациях, а также стратегиях доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальных операциях (торговля с плечом), комбинированных вкладов.

В ЦБ отметили, что, предлагая эти сложные продукты, посредники зачастую намеренно вводят клиентов в заблуждение — предоставляют искаженную информацию о характеристиках продукта и последствиях его покупки либо досрочной продажи.

В регуляторе подчеркнули недопустимость подобных действий и призвали не продавать сложные финансовые инструменты до введения обязательного тестирования.

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