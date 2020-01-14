Российский рынок акций продолжает показывать рост на седьмой торговой сессии подряд.

Во вторник, 14 января, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС семилетний.

В ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи вырос и составил 3162,02 пункта. В это же время индекс РТС поднялся до 1625,61 пункта, гласят сведения Московской биржи.

Ранее стало известно, что 14 января, курс рубля снизился к доллару и евро.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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