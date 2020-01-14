Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую... Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую...
Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую...
Joachim Herrmann/Reuters

Российский рынок акций продолжает показывать рост на седьмой торговой сессии подряд.

Во вторник, 14 января, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС семилетний.

В ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи вырос и составил 3162,02 пункта. В это же время индекс РТС поднялся до 1625,61 пункта, гласят сведения Московской биржи.

Ранее стало известно, что 14 января, курс рубля снизился к доллару и евро.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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