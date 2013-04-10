Кризис Иванова

Жители России меньше чем раньше готовы совершать крупные покупки и 40% дохода тратят на продукты, но ситуацию в стране оценивают оптимистично, следует из отчета Сбербанк-CIB «Индекс Иванова».

«Иванов» — это уверенный в себе потребитель с квартирой и, как правило, с машиной, но не желающий детей и оставаться в России, и это символ среднего класса, уверены аналитики Сбербанка.

Результаты первого опроса были опубликованы в январе 2013 года. В ходе исследования опрашивают 2300 респондентов 18—65 лет из 164 городов с населением более 100 тыс. жителей. Цель исследования — выяснить, улучшаются или ухудшаются экономические условия, а также как ситуация влияет на их личное благосостояние и на потребление товаров и услуг.

Индекс потребительского доверия в марте 2013 года упал до минус 8%, следует из исследования. В январе 2013 года базовое значение индекса потребительских ожиданий составляло минус 4%.

Очевидно заметное ухудшение потребительских ожиданий, сетует аналитическая команда Сбербанк-CIB.

Снижение потребительского доверия респонденты опроса связывают опасения роста инфляции. Этот фактор важен для 78% участников опроса. 48% опрошенных считают, что сейчас неблагоприятное время для совершения покупок, готовы тратить большие суммы денег сейчас 16%. Но в то же время 40% опрошенных готовы сменить личный автомобиль в течение двух лет, удивляются экономисты, готовившие «Индекс Иванова».

Респондентов просили оценить динамику собственного благосостояния за последний год. Оценки снизились: январский опрос показал значение минус 5%, в марте потребители оценивали свои возможности на уровне минус 8%.

Прогнозы на год вперед также ухудшаются. В январе показатель уверенности в росте личного состояния «Ивановых» находился на уровне 16%. Мартовский индикатор сократился почти на треть — до 11%.

Состояние российской экономики за прошедший год респонденты также стали оценивать хуже: с минус 11% в январе показатель опустился до минус 16%. Прогноз по ситуации в России в контексте развития экономики ухудшился с положительных 3% до отрицательного значения минус 8%.

В целом 76% респондентов оценивают состояние российской экономики как нестабильное или опасно нестабильное.

Четыре главных страха среднестатистического потребителя связаны с инфляцией, потерей работы, замедлением экономики и перепадами валютных курсов.

Средний уровень доступных сбережений у граждан составляет 10,8% (сумма, которая остается после всех трат, в том числе крупных покупок и отпуска). Но у 41% опрошенных сбережений нет вообще, 37% имеют сбережения, достаточные для того, чтобы прожить на них более трех месяцев. Но в зависимости от того уровня заработной платы число сбережений варьируется. Только 18% людей с доходом ниже среднего имеют накопления, достаточные для того, чтобы прожить на них три месяца, среди людей с высоким уровнем дохода это 67%.

Но долгов у респондентов не так много — всего у 14,5% респондентов, говорится в исследовании. Доля задолженности от доходов составляет 6,7%. При этом чуть более половины опрошенных отмечают, что никогда не брали кредит — 52% и никогда не пользовались кредитными картами — 57%.