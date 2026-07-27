«Горят дома и машины»: супружеская пара погибла, еще пятеро ранены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Российские регионы ночью подверглись атаке украинских БПЛА — средства ПВО сбили более 270 беспилотников. В результате ударов в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. В Белгороде ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. В Удмуртии власти сообщили о самой массированной атаке на регион. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Супружеская пара погибла в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 27 июля. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток», — рассказал он.

По словам губернатора, повреждения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Падение обломков БПЛА вызвало возгорания на территории предприятия, складов и частных домов, также загорелись несколько автомобилей. Слюсарь уточнил, что большинство пожаров уже потушили.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин также сообщил о повреждении многоквартирного дома. В соцсетях распространяется видео, но котором видно, как в многоэтажном здании выбиты окна на верхних этажах, а стены вокруг них черные от копоти.

Атака на Белгород

Массированной атаке украинских дронов в ночь на 27 июля также подвергся Белгород. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», с полуночи местные паблики сообщали о серии взрывов в разных районах Белгорода. По их данным, беспилотники атаковали в том числе центр и район Харьковской горы.

«1:20 ночи, у нас горят дома и машины, люди выбираются из квартир через окна. Это центр города. Страшно за детей, сил больше нет», — рассказала местная жительница.

По информации регионального оперштаба, по Белгороду ударили 12 БПЛА, пять из которых удалось сбить. В результате пострадали 13 человек, среди которых дети 2 и 11 лет. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии .

Кроме того, повреждения при атаке получили 15 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль. Также в результате пожара были уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.

Тревога в Челябинской области и атака на Удмуртию

Всего за ночь средства ПВО, по данным Минобороны РФ, сбили 276 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Московским регионом, республиками Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарским краем, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Кроме того, рано утром режим ракетной опасности объявили в Челябинской области. Также об отражении самой массированной за последнее время атаки БПЛА заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он.

Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Ижевска. «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB писал, что в Сарапуле в соответствии с требованиями безопасности эвакуировали сотрудников сортировочного центр Wildberries. По последним данным, прилетов по складу не было.