Протаранивший людей на ЛГБТ-параде убит при задержании. Абдул Баллут родился в Берлине и имел ливанские корни

Подозреваемый в наезде на людей после ЛГБТ-парада в Берлине убит при задержании

Подозреваемый в наезде на людей в районе проведения берлинского прайда погиб при задержании, сообщила полиция. Это гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. 25 июля в результате наезда и последующего нападения с холодным оружием погибла женщина, еще около тридцати человек получили ранения. Федеральная прокуратура ФРГ проводит расследование и проверяет возможное участие сообщников и связи подозреваемого с исламистами.

После субботнего происшествия полиция объявила в розыск 21-летнего Абдула Б. Немецкие СМИ узнали, что это гражданин ФРГ ливанского происхождения Абдул Баллут. Следствие считает его предполагаемым водителем арендованного фургона, наехавшего на людей.

Вечером 26 июля полиция нашла Баллута в садовом товариществе на Рулебенер-штрассе в районе Шпандау.

По предварительной информации, мужчина с колюще-режущим оружием побежал на сотрудников спецназа, планируя атаковать их. Полицейские открыли огонь.

Несмотря на реанимацию, подозреваемый умер на месте. Обстоятельства применения оружия расследуются отдельно.

После гибели подозреваемого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что власти не видят непосредственной дополнительной угрозы. При этом оперативные мероприятия и поиск возможных сообщников продолжаются.

Нападение в Тиргартене

Службы экстренной помощи с пострадавшим на месте наезда автомобиля на людей в Берлине, 25 июля 2026 года Christian Mang/Reuters

Атака произошла 25 июля около 22:00 в Большом Тиргартене, недалеко от Потсдамской площади и площадки Christopher Street Day у Бранденбургских ворот, где ранее в тот день проходил массовый ежегодный ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парад.

Белый фургон заехал в парк по дорожке Ахорнштайг и сбил находившихся там людей, после чего врезался в дерево. Водитель и, возможно, еще один находившийся в машине человек скрылись.

По версии следствия, после наезда нападавший также ранил нескольких человек колюще-режущим оружием. Глава МВД сообщил, что речь могла идти о мачете.

Одна женщина умерла в день нападения. Общее число пострадавших позднее увеличилось до 29, некоторые получили тяжелые ранения, однако к вечеру 26 июля угрозы их жизни не было.

Попытка присоединиться к ИГ (организация запрещена в России)

Абдул Баллут родился в Берлине в 2005 году, вырос в этом городе и имел гражданство Германии. Его семья имеет ливанское происхождение.

Подозреваемый Абдул Б. Polizei Berlin/Reuters

В 2022 году его осудили по двум разным эпизодам: за нападение на школьника и за разбойное похищение наушников вместе с сообщником. После освобождения его периодически наблюдали, а телефон прослушивался.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Баллут был известен органам безопасности с подросткового возраста, а с ноября 2025 года числился «исламистским угрожающим лицом».

В мае 2026 года суд приговорил Баллута к одному году и десяти месяцам заключения по нормам ювенального права за «подготовку тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности», и два эпизода распространения запрещенных материалов «Исламского государства». Решение о возможном условном исполнении наказания отложили на шесть месяцев. В итоге суд отменил ордер на арест и передал осужденного под надзор сотрудника пробации. Однако прокуратура обжаловала приговор, потребовав более длительного срока и сохранения ареста.

По материалам дела, в 2025 году Баллут сначала безуспешно пытался выехать через Турцию в Мавританию, а затем отправился в Ливан, намереваясь добраться до Сирии и присоединиться к ИГ . В Ливане его задержали и приговорили к трем месяцам заключения. После возвращения в Германию в ноябре его вновь арестовали, однако суд учел время, проведенное под стражей, признание вины и заявление об отказе от идеологии ИГ.

Следствие также установило, что в июне 2024 года Баллут дважды публиковал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) запрещенные материалы ИГ.

3 июля 2026 года полиция обыскала его жилье после публикации фотографии оружия, но обнаружила только игрушечный пистолет.

Дело по этому эпизоду планировалось прекратить.

Поиск сообщников

Добриндт назвал произошедшее исламистским террористическим нападением. Федеральная прокуратура проверяет возможных организаторов, сообщников и людей, заранее знавших о подготовке атаки.

По информации немецких СМИ, в фургоне могли находиться два человека.

В ночь после нападения был задержан гражданин Ирана, которого проверяют на возможное нахождение в машине. Его процессуальный статус и предполагаемая роль пока не раскрываются.

Полиция пока не сообщала о доказанной связи Баллут с конкретной террористической организацией или о получении им прямого приказа на совершение нападения.