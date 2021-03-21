В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России с 1 мая изменится порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом, следует из приказа Минцифры.

Так, россияне смогут заключать и расторгать договоры купли-продажи машин на сайте Госуслуг. Пользователи портала будут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД.

При этом провести сделку через Госуслуги смогут только физические лица. Для этого продавец должен будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника, а также подать заявление на портале. Владелец авто также сможет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Ранее для водителей во всех российских регионах появилась возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного.