В результате ДТП в ХМАО погибли пять человек

В результате ДТП с автобусом, двумя грузовиками и легковым автомобилем в Ханты-Мансийском АО погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что в результате аварии также пострадали 10 человек.

«В результате ДТП погибло пять человек, количество пострадавших уточняется, детей среди них нет», — сообщили в правительстве.

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Там также добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в результате ДТП с автобусом пострадали 10 человек, в том числе три ребенка.