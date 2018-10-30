В ЦОДД посоветовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали автомобилистам, которые не успели сменить шины, пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в твиттере организации.

ЦОДД обратил внимание водителей на выпавший снег и гололедицу на дорогах и порекомендовал им пользоваться общественным транспортом во избежание аварийных ситуаций.

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«В ночное время рекомендуем ездить на авто только в том случае, если уже поменяли шины на зимние», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики Росгидромета спрогнозировали в Москве ночью с 29 октября на 30 октября гололедицу.