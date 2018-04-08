После аварии с электричкой в Крыму возбудили уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает крымское управление СК.

«8 апреля 2018 года на железнодорожном переезде, расположенном между г. Армянск и г. Красноперекопск, в результате столкновения электропоезда, следовавшего по маршруту Армянск – Керчь, и микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего по маршруту Севастополь – Армянск, погибло 5 человек (в том числе водитель микроавтобуса) и еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в СК.

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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливается организатор перевозок по данному маршруту.

Ранее сообщалось, что электричка врезалась в микроавтобус в Крыму, пятеро погибли.