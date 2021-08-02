Минобороны России запустило модернизацию истребителей Су-30СМ

Минобороны России начало программу по модернизации истребителей Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

По их информации, капитальный ремонт самолетов начнется в декабре текущего года. Параллельно военное министерство будет осуществлять закупки новых Су-30СМ2. Планируется, что испытания первой обновленной партии истребителей будут завершены до конца 2022 года.

«Су-30СМ создавали из хорошо отработанной экспортной версии, поставлявшейся Индии. На нем осталась часть зарубежного оборудования, ставшего подсанкционным. Поэтому уже в 2015 году начались работы по глубокой модернизации, совмещенной с импортозамещением», — рассказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, обновленные боевые машины вплотную приблизятся по возможностям к пятому поколению истребителей.

У Су-30СМ2 «Супер-Сухой» будут обновленные боевые характеристики, самолет оснастят авиадвигателем, который используется на Су-35С и Су-35. Также воздушные средства получат радары, позволяющие обнаруживать наземные и воздушные цели, и «умное» вооружение. С помощью новейшей системы обмена данных истребители и беспилотники будут связываться между собой и поддерживать высокоскоростной контакт с наземными пунктами управления, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России началась разработка однодвигательного истребителя пятого поколения, обладающего скоростью выше 2 махов и малой радиолокационной заметностью.