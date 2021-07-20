Россия получила новые заявки на экспорт истребителей Су-35

В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России поступили новые заявки на экспорт многоцелевых истребителей Су-35. Об этом рассказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, сообщает РИА «Новости».

«От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод-изготовитель», — сказал он.

Шугаев отметил, что современная российская авиационная техника, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя во время операции ВКС России в Сирии.

Директор службы также уточнил, что заявок на приобретение от Китая не поступало, но «Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме».

Су-35 — это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает покупку российских истребителей Су-35 и Су-57.