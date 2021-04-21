Военнослужащие РФ создадут районы максимальной защиты от дронов

Российские военные создадут районы максимальной защиты от дронов. Об этом пишет газета «Известия».

В нынешнем году войска радиоэлектронной борьбы проведут несколько учений. На них будут отработаны навыки создания специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. А уже в следующем году такие маневры повторят в масштабе страны.

Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет. Помехи спутниковой навигации заставляют их «потеряться» в пространстве и резко снижают точность. Если подавить сигнал радиовысотомера, то боеприпас не сможет выполнить свою боевую задачу как положено.

По словам эксперта, дроны еще более уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем, чем ракеты. Помехами можно «задавить» их каналы управления с наземными станциями. Тогда они не смогут передавать информацию и наводить высокоточное оружие.