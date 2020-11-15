Россия формирует в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования

Минобороны России приступило к формированию Межведомственного центра гуманитарного реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14 ноября в составе миротворцев уже развернута оперативная группа формируемого центра.

Группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Карабах. Так, 14 ноября были сопровождены 250 человек через Лачинский коридор, а 15 ноября осуществляется сопровождение 475 жителей региона.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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