Россия оснастила ВМФ современным оружием на 68%

Российский президент Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот страны оснащают новым современным оружием. Его уже усовершенствовали на 68%, передает «Интерфакс».

По оценке главы государства, в настоящее время страна продолжает улучшать флот и делать его высокоэффективным и «океанским».

Путин рассказал, что морские стратегические ядерные силы России усовершенствуют новыми атомными подводными крейсерами по типу «Борея» с баллистическими ракетами «Булава, а также головной атомный крейсер «Борей-А» Князь Владимир.

«Идет строительство еще четырех таких подводных лодок», — сообщил Путин.

В 2019 году ВМФ получит две подводные лодки, три воздушных судна, 23 корабля, четыре береговых ракетных комплекса и свыше 400 торпед и ракет.

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