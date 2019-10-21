Россия проведет наблюдательные полеты над США и Польшей
Военные из России готовятся к проведению наблюдательного полета над Соединенными Штатами и Польшей. Об этом пишет газета «Красная звезда».
Планируется, что наблюдательные полеты состоятся в этом месяце и пройдут они в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
Газета подчеркивает, что Россия проведет два наблюдательных полета уже на этой неделе.
В Соединенные Штаты выполнять миссию полетит российский самолет Ту-154МЛК-1. Стартует он с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета — 5,1 тыс. км. Над Польшей же полетают военные на Aн-30Б с аэродрома Варшава. Максимальная дальность этого полета составит 1,4 тыс. км.
Целью полетов станет «упрочения безопасности через укрепление мер доверия».
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