США грозят Европе репрессиями за разработку собственного оружия

США пригрозили Евросоюзу последствиями в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов. Об этом в письме главе европейской дипломатии Федерике Могерини написала заместителя госсекретаря США Эллен Лорд, передает El Pais.

По мнению Вашингтона, разработке вооружения Еврозоюзос при участии других стран ставит под угрозу десятилетия интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.

За это США грозит Брюсселю введением политических и экономических репрессий.

В документе сообщается, что США обеспокоены принятием Регламента европейского оборонного фонда и общими условиями постоянного сотрудничества в сфере обороны.

Ранее в МИД России заявил, что США ведут подготовку к применению ядерного оружия с разрешения самих неядерных европейских государств.