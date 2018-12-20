Песков не увидел новизны в словах Порошенко по инциденту в Керченском проливе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в заявлениях украинского лидера Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе нет новизны.

По мнению Пескова, в предыдущим высказываниям лишь добавилась предэлекторальная палитра.

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«Дело в том, что подобные заявления президента Украины, в них нет ничего нового. Это была попытка провокации», — сказал Песков.

Он отметил, что из изменений можно выделить только усиление провокационной риторики в преддверии выборов.

«Единственное, что добавилось, скажем так, палитра предэлекторальная, которая лишь усилила все провокационные элементы в риторике руководства Украины», — добавил Песков.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее Порошенко назвал условие прекращения военного положения.