Песков не увидел новизны в словах Порошенко по инциденту в Керченском проливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в заявлениях украинского лидера Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе нет новизны.
По мнению Пескова, в предыдущим высказываниям лишь добавилась предэлекторальная палитра.
«Дело в том, что подобные заявления президента Украины, в них нет ничего нового. Это была попытка провокации», — сказал Песков.
Он отметил, что из изменений можно выделить только усиление провокационной риторики в преддверии выборов.
«Единственное, что добавилось, скажем так, палитра предэлекторальная, которая лишь усилила все провокационные элементы в риторике руководства Украины», — добавил Песков.
5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
Ранее Порошенко назвал условие прекращения военного положения.