Обойти ПВО России: США закажут ракеты-приманки

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's. Это оружие может запускаться с тех же самолетов, что и ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), в частности, с F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II.

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Размещенная в ракете аппаратура создает для следящих за небом радаров образ летательного аппарата запрограммированного типа. Она вводит их в заблуждение и создает дополнительные возможности для подавления ПВО. Стоимость и сроки исполнения этого контракта не разглашаются. При этом ранее источники издания говорили о заказе в течение 2021-2022 финансовых годов 250 MALD-N.

Ракета-приманка для ПВО MALD-X (Miniature Air Launch Decoy — X) была успешно испытана Пентагоном в конце августа 2018 года, сообщал телеканал NDTV.

Полеты прошли 20 и 22 августа 2018 года на базе ВМС США Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии. Как рассказал директор аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам Крис Шэнк, особенности MALD-X позволяют быстро адаптировать это оружие для различных задач.

При этом главная задача ракеты, как поясняет телеканал, — имитация реальных боевых самолетов ВВС с целью сбить с толку ПВО противника. Поскольку ложные цели воспринимаются радарами так же, как и полноценные самолеты, настоящие истребители или бомбардировщики получают существенное преимущество.

Сегодня США рассматривают в качестве основных своих соперников Россию и Китай. В частности, это было обозначено в опубликованной 11 февраля на сайте Национального центра контрразведки и безопасности несекретной части доклада американской контрразведки.

Обновленная стратегия причисляет к главным противникам Вашингтона, помимо России, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею. Кроме них, угрозу представляют также негосударственные акторы, например, ливанская «Хезболла», а также запрещенные в России террористические организации ИГ (организация запрещена в России) («Исламское государство») и «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Согласно тексту доклада, Соединенные Штаты сталкиваются со шпионскими угрозами со стороны растущего круга противников, которые используют новые технологии, чтобы подрывать интересы страны. В частности имеются в виду биометрические устройства, изображения высокого качества и анализ данных.

Россия и Китай рассматриваются как главные угрозы США и в бюджете Белого дома на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября 2020 года.

Суммарно запрашиваемый военный бюджет на 2021 год составляет более $700 млрд.

«Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию. Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала тем реалиям этой новой эры», — подчеркнули в заявлении администрации.

Президент США Дональд Трамп оценил противодействие России в следующем году в $700 млн, причем $24 млн из них предлагается выделить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. [Эти средства будут направлены на] помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США», — указано в документе.

Американский лидер также собирается увеличить расходы на ядерный арсенал на 20%. Проект бюджета предусматривает, что около $29 млрд должно быть потрачено на модернизацию систем доставки ядерного оружия, а еще $20 млрд заложено в бюджет администрации по американской ядерной безопасности.