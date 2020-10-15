Салют, Сбер: в продажу поступила умная медиаприставка SberBox

Сегодня начинается официальный старт продаж медиаприставки SberBox, в которую интегрировано семейство виртуальных ассистентов от Сбера объединенных с общим названием «Салют». Стоимость нового устройства, подключающегося к любому телевизору по HDMI, составит 3 490 рублей. До конца октября SberBox будет доступен по специальной цене 2 990 рублей.

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Также при оформлении подписки SberBox Prime, пользователь получит SberBox в подарок в дополнение к пакету Okko Оптимум на 2 года. Стоимость подписки составит 6 490 рублей. За эти деньги пользователь получает полноценного помощника, который не только умеет развлекать, но и помогать в повседневных делах.

Пользователю доступны три виртуальных ассистента — Сбер, Афина и Джой. Каждый из них имеет свой характер и манеру общения, благодаря чему можно выбрать помощника «под себя».

При этом общение с ними не ограничивается командами — ассистенты умеют определять контекст разговора, выражать эмоции и шутить. Также они стараются узнавать интересы пользователя и запоминать их, чтобы в дальнейшем подстраиваться под владельца.

«Мы все разные. Кому-то нужен более энергичный помощник, кому-то — более собранный. Поэтому мы в Сбере разработали сразу трех персонажей, каждого со своими уникальными особенностями. Их главное отличие — внимание к пользователю. Ведь это то, что добавляет человечности в общение. Семейство Салют — это ассистенты, которые делают жизнь удобнее», — рассказывает СЕО SberDevices Константин Круглов.

Отмечается, что слово «Салют» не только обозначает линейку помощников, но и является активатором для вызова ассистента. Оно не так распространено в повседневной речи россиян, но при этом является легким для запоминания и произношения.

Сбер, Афина и Джой являются неотъемлемой частью медиаприставки SberBox, которая превращает обычный телевизор в многофункциональный развлекательный центр, управляемый с помощью пульта и мобильного приложения Сбер Салют.

«Телевизор — самый большой экран в каждом доме. Тем не менее его возможности сейчас ограничиваются, по сути, только потреблением видеоконтента. Однако, если внедрить в него современного виртуального ассистента и обширные возможности экосистемы Сбер, получится совершенно новое устройство, которого ваша гостиная никогда не видела. Таков и был наш план, когда мы приступали к работе над SberBox и мы рады, что все получилось. Кроме того, у этой концепции огромный потенциал — мы уже работаем над тем, чтобы количество полезных и нужных сценариев взаимодействия росло» — рассказывает Константин Круглов.

Даже на старте SberBox может похвастаться весьма впечатляющим функционалом. Благодаря интеграции сервиса Okko, пользователь может смотреть фильмы и сериалы, буквально «заказывая» любимую картину голосовому помощнику. Если же вы не знаете, что посмотреть, ассистент сделает подборку по ключевому запросу — например, выведет на экран комедии или фильмы с конкретным актером.

Во время просмотра видео в SberBox реализована функция видеошопинга, способная распознать одежду героев фильма — если пользователю понравился предмет одежды на актере, он может нажать на паузу и подобрать оригинал или альтернативу в онлайн-магазинах партнеров.

Кроме того, не отрываясь от фильма, ассистента из семейства Салют можно попросить заказать попкорн или другие снеки в «Самокате». Как пояснили «Газете.Ru» в SberDevices, в будущем к системе могут подключиться и другие сервисы по доставке еды.

Помимо кино виртуальный ассистент может найти видео на YouTube по запросу пользователя, включить телеканал или музыкальный трек. В двух последних случаях доступ к контенту предоставляют сервисы «Смотрёшка» и СберЗвук соответственно.

close SberDevices

Также в SberBox предусмотрены игры — для этого в комплекте к приставке идут два мобильных джойстика, которые крепятся к смартфону, превращая его в геймпад. Виртуальный геймпад также доступен в приложении Сбер Салют. Кроме того, играми можно управлять и с пульта. Для вечеринок с друзьями предусмотрены коллективные игры, вроде викторин, к которым можно подключиться с помощью единой ссылки, спрятанной в QR-коде, который выводится на общий экран.

Голосовые ассистенты без труда найдут ответы на вопросы, которые вас интересуют, а также поддержат разговор, если вы захотите с ними пообщаться.

Однако они призваны не только развлекать пользователя, но и помогать ему.

Так, если пользователь является клиентом Сбера и пользуется приложением Сбербанк Онлайн, то внутри приложения помощники семейства Салют подскажут баланс на счету и переведут деньги другому юзеру при помощи голосовой команды.

Также они умеют рассказывать о погоде, ставить будильник и таймеры, находить рецепты и помогать с готовкой, а также записывать пользователя в салон красоты или поликлинику. Последняя услуга пока работает лишь в некоторых регионах и с некоторыми организациями — в дальнейшем ее география и функционал будет расширен.

В будущем виртуальные ассистенты семейства Салют появятся и в другом смарт-устройстве от SberDevices — речь идет об умном дисплее SberPortal. Он оснащен большим 10-дюймовым Full HD экраном, акустической системой от Harman/Kardon и широкоугольной AI-камерой. Благодаря последней SberPortal умеет распознавать жесты, а также совершать видеозвонки, позволяя пользователю перемещаться по комнате, но при этом всегда держать его в центре кадра. Также камера различает юзеров между собой, например, членов семьи, для выдачи персонализированных рекомендаций.

Ожидается, что SberPortal поступит в продажу к концу 2020 года. Точная дата релиза пока не объявлена.