15 лучших поцелуев в кино

Вот уже больше ста лет 6 июля в мире отмечают День поцелуя. Этот неофициальный, но милый праздник призван напомнить о том, как важно любить друг друга и не забывать чистить зубы два раза в день.

В кино поцелуи всегда занимали особенное место: это лучший способ показать чувства героев друг к другу. Но не все с ними так просто: во многих странах, например в Индии и Египте, экранные поцелуи демонстрировать запрещено. А ведь можно было не запрещать, а ввести свод правил — как голливудский кодекс Хейза, действовавший с 1934 по 1968 год. Из-за него поцелуи эпохи Золотого Голливуда — трогательны и целомудренны.

И все же, каким бы ни был экранный поцелуй, его ждешь с особым трепетом, переживая за чувства героев.

15 самых трогательных, долгожданных и эффектных поцелуев в кино — в фотогалерее «Газеты.Ru».