6 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

6 июля в России профессиональный праздник у архитекторов и специалистов финансовой службы МВД. В мире отмечают Всемирный день кардиолога и День поцелуя. Православные верующие чтут одну из самых знаменитых святынь Русской церкви — Владимирскую икону Божией Матери. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 6 июля

* Всемирный день кардиолога

Сегодня профессиональный праздник у тех, кто стоит на страже здоровья сердца. Без кардиологов сложно представить современную медицину: до сих пор главной причиной смерти в мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Цель даты — привлечь внимание к этой проблеме и напомнить о важности профилактики, в основе которой лежит здоровый образ жизни. Хотя у этого дня нет официального статуса в календарях ООН или ВОЗ, он получил широкое признание среди медицинского сообщества и пациентов по всему миру.

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* День финансовой службы МВД РФ

В этот день в России чествуют бухгалтеров, экономистов, финансистов и других специалистов финансово-экономических подразделений одной из самых крупных силовых структур страны. Праздник появился в 2000 году, когда приказом МВД России была утверждена дата в честь финансовой службы в структуре министерства. В этот день подводят итоги работы и поощряют лучших сотрудников.

* День архитектора в России

Это молодой праздник, который появился в 2025 году и отмечается в первый понедельник июля. Именно в июле 1763 года императрица Екатерина II издала указ «О делании плана городов и зданий, сооружений». Этот документ знаменовал переход к эпохе «регулярного» градостроительства и способствовал архитектурному развитию страны. В этот день архитекторы принимают поздравления от коллег и заказчиков, обсуждают новые проекты и вспоминают знаковые постройки.

* Всемирный день развития сельских районов

Международный праздник появился по инициативе ООН в 2024 году. На сегодняшний день в сельских районах проживают около 80% беднейших людей мира. В условиях крайней нищеты находятся более миллиарда человек, более половины из них — дети. При этом именно села обеспечивают до 80% мировой продовольственной продукции. Цель дня — искоренение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, сокращение неравенства, а также поддержка устойчивого развития и создание достойных условий жизни для сельского населения.

* Всемирный день поцелуя

Один из самых трогательных праздников в году появился в Великобритании. Его инициаторы еще в XIX веке решили: поцелуй — это не только проявление любви, но и важный элемент культуры, который достоин того, чтобы иметь собственный день в календаре.

Необычные праздники 6 июля • День сплетения венков. Этот день связан с праздником Ивана Купалы, который отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По народным традициям сегодня принято собирать полевые цветы и травы, плести из них венки для защиты от злых духов, укрепления здоровья и проведения купальских обрядов. • День жареной курицы. Неофициальный праздник родом из США посвящен знаменитому блюду с хрустящей корочкой, корни которого уходят к традициям шотландских иммигрантов и афроамериканских сообществ южных штатов Америки. • День виртуальных объятий с виртуальным помощником — США. Необычный праздник призывает поблагодарить виртуальных помощников — от голосовых ассистентов до чат-ботов — за то, что они помогают нам искать информацию, планировать время и находить ответы на миллион вопросов.

Что отмечают в разных странах 6 июля

Праздник лета и поэзии, День Эйно Лейно — Финляндия. В этот день родился Эйно Лейно — автор лирических стихов, в чьем творчестве соединились мотивы национального фольклора (в частности, эпоса «Калевала») и европейского неоромантизма. Финны глубоко почитают поэта и символически празднуют День лета и поэзии: устраивают литературные вечера, выставки и чтения на открытом воздухе.

День памяти Яна Гуса — Чехия. Ян Гус — великий чешский проповедник, философ и ключевой идеолог чешской Реформации. Он выступал против коррупции в церкви, требовал отмены продажи индульгенций и требовал вести богослужения на родном чешском языке. Гусу пришлось отдать жизнь за свои убеждения — его сожгли на костре 6 июля 1415 года. Смерть проповедника положила начало гуситским войнам. Сегодня чехи вспоминают Гуса как символ свободы совести и национальной идентичности.

Участники фестиваля Сан-Фермин во время бега быков (энсьерро) в Памплоне, Испания, 11 июля 2024 года Susana Vera/Reuters

Фестиваль Сан-Фермин — Испания. Это один из самых известных и зрелищных праздников в мире с многотысячными гуляньями, уличными шествиями и знаменитым энсьерро, то есть бегом от быков по узким улицам. Праздник начинается 6 июля в полдень и длится до 14 июля. На него съезжается от 1 до 3 млн туристов. Широкую популярность фестиваль получил благодаря книге «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя.

День столицы — Казахстан. 6 июля 1994 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с предложением о переносе столицы из Алматы в Акмолу (ныне Астана) перед депутатами Верховного Совета Казахстана. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года, а в мае 1998-го ее переименовали в Астану.

День государства — Литва. Праздник приурочен ко дню коронации князя Миндаугаса в 1253 году. С этого события страна ведет отсчет своей государственности.

Религиозные праздники 6 июля

* День Владимирской иконы Божией Матери

Православные верующие чтут одну из самых знаменитых святынь Русской церкви. Согласно преданию, икона спасла Москву от войск Тамерлана в 1395 году: после перенесения святыни в столицу захватчики неожиданно отступили — это расценили как чудо.

Икона попала в Россию из Византии в XII веке. Изначально она хранилась в Вышгороде, затем во Владимире, а позже — в Успенском соборе Московского Кремля. В настоящее время оригинал находится в Третьяковской галерее, а список — в храме Святителя Николая в Толмачах. Сегодня во многих храмах служат молебны, верующие молятся о защите, исцелении и укреплении в вере.

* Собор Владимирских святых

Сегодня церковь чтит святых, чья жизнь, подвиг или посмертная слава связаны с Владимирской землей. Праздник установлен в 1982 году по благословению патриарха Пимена и приурочен к чествованию Владимирской иконы Божией Матери.

Владимиро-Суздальская земля стала одним из центров русской духовности и культуры. Здесь просияли великие подвижники: блаженный князь Андрей Боголюбский, преподобный Илия Муромец Печерский, благоверные Петр и Феврония Муромские, мученик Авраамий Болгарский, святитель Василий Рязанский и многие другие. Всего в Соборе вспоминаются более 80 угодников Божиих.

Народные праздники 6 июля

* Аграфена Купальница

В народном календаре — день Аграфены Купальницы, святой мученицы, известной в русской традиции как Аграфена. Еще в юности она посвятила себя служению Богу, отказавшись от замужества, а во времена гонений на христиан при императоре Валериане была схвачена, подвергнута жестоким пыткам и скончалась от ран.

В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы слились в один большой праздник, вобравший христианские традиции и языческие верования. На Руси верили, что именно с этого дня можно начинать купаться в реках и озерах — вода становится «теплой и чистой». Женщины собирали полевые травы до восхода солнца, особенно ценилась купальница дрема белая. Травы сушили и хранили весь год как лекарство от недугов, а часть добавляли в банные веники. Также было принято сеять репу — считалось, что посаженная в этот день, она вырастет крепкой и вкусной.

Именины 6 июля

* Агриппина,

* Александр,

* Алексей,

* Антон,

* Артем,

* Герман,

* Иосиф,

* Митрофан,

* Никон,

* Осип,

* Петр,

* Святослав,

* Теодор,

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 6 июля

* Приметы о погоде

Если в этот день идут сильные дожди — будет много грибов.

Утренняя роса — к богатому урожаю огурцов.

Увидеть на заре паутину — к ясной и теплой погоде.

Купание на Аграфену — к крепкому здоровью на весь год.

Что можно делать 6 июля

* Купаться в реках и озерах — с этого дня вода становится целебной.

* Собирать травы до восхода солнца — они обладают особой силой.

* Париться в бане с травяными вениками — для здоровья и очищения.

* Сеять репу — будет крепкой и вкусной.

* Плести венки из полевых цветов — они исполняют желания.

* Проводить время в компании — одиночество в этот день сулит неудачи.

Что нельзя делать 6 июля

* Давать или брать в долг — вместе с деньгами можно отдать удачу и благополучие.

* Заниматься рукоделием — к неудачам в делах.

* Спать до полудня — можно проспать удачу.

* Ссориться и сквернословить — негативные слова привлекут неприятности на весь год.

* Оставлять дом без защиты — на порог или подоконник клали веточку крапивы, чтобы купальская нечисть не забралась в дом.

Лунный календарь 6 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 21-й лунный день.

Луна в знаке Рыб, с 18:07 переходит в знак Овна.

21-й лунный день — время творческой и физической активности. По прогнозам астрологов, полезна коллективная работа, поездки и путешествия. Водные процедуры и физические упражнения особенно благоприятны.

Луна в Рыбах ослабляет способность к умственной концентрации, воображение уводит в мир иллюзий, поэтому дела, требующие конкретики, даются с трудом. Лучше посвятить день активному отдыху, путешествиям или искусству. Вечером, когда Луна перейдет в знак Овна, энергия станет более импульсивной — это время хорошо для быстрых решений, но не для долгосрочного планирования.

6 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 6 июля

* 1325 год — в Гранаде был убит эмир Исмаил I. Власть перешла к его юному сыну Мухаммаду IV, что стало поводом для череды внутридворцовых заговоров.

* 1415 год — в Констанце казнен Ян Гус — чешский философ, богослов и реформатор. Его смерть на костре вызвала восстание в Чехии и стала одним из катализаторов Реформации.

* 1439 год — Папа Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию в попытке объединить католическую и православную церкви.

* 1535 год — в Лондоне казнен Томас Мор — лорд-канцлер Англии, гуманист и автор «Утопии».

* 1661 год — основан Иркутск — один из ключевых городов в истории освоения Сибири.

* 1785 год — конгресс США официально утвердил доллар в качестве национальной валюты.

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* 1803 год — в Санкт-Петербурге появилась первая городская пожарная команда.

* 1885 год — Луи Пастер впервые в истории сделал прививку от бешенства, ее получил 9-летний Жозеф Мейстер.

* 1905 год — впервые полиция США и Великобритании обменялась отпечатками пальцев подозреваемого — Джона Уокера.

* 1912 год — в России введено страхование от несчастных случаев и болезней, это стало важной вехой в развитии социальной защиты.

* 1923 год — в силу вступило решение о создании СССР: образованы Совет Народных Комиссаров и первые наркоматы.

* 1935 год — ледокол «Садко» отправился в арктическую экспедицию, исследовавшую глубоководные районы Северного Ледовитого океана.

* 1945 год — начата операция «Скрепка» — США вывезли немецких ученых, работавших на нацистский режим.

* 1957 год — в Ливерпуле встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, с этого события началась история The Beatles.

* 1988 год — произошел один из крупнейших инцидентов в нефтегазовой промышленности: взрыв платформы Piper Alpha в Северном море унес жизни 167 человек.

* 1997 год — столица Казахстана официально перенесена из Алматы в Акмолу (ныне — Астана).

Кто родился 6 июля

* В 1686 году родился Антуан де Жюссье — французский врач и ботаник.

* В 1747 году родился Джон Пол Джонс — шотландский моряк и контр-адмирал российского флота, герой Войны за независимость США.

* В 1766 году родился Александр Вильсон — шотландский поэт, иллюстратор и орнитолог, «отец американской орнитологии».

* В 1796 году родился Николай I — император Всероссийский, правивший в 1825–1855 годах.

* В 1887 году родился Марк Шагал — российско-французский художник еврейского происхождения, один из символов авангарда XX века.

* В 1907 году родилась Фрида Кало — мексиканская художница, известная автопортретами.

* В 1925 году родился Билл Хейли — американский музыкант, певец, автор песен, знаменитый исполнитель рок-н-ролла.

Кто скончался 6 июля • В 1893 году умер Ги де Мопассан — французский новеллист, поэт, мастер рассказа с неожиданной концовкой.

• В 1960 году умер Ганс Вильсдорф — немецкий предприниматель, основатель компании Rolex.

• В 1962 году умер Уильям Фолкнер — американский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор романа «Шум и ярость».

Кто отмечает дни рождения 6 июля

Нина Алексеева/РИА Новости

* 91 год исполняется Тензину Гьяцо — Далай-ламе XIV, лауреату Нобелевской премии мира.

Чем известен Далай-лама XIV Далай-лама XIV — духовный лидер тибетского народа и один из самых уважаемых гуманитарных мыслителей современности. Его Святейшество Тэнзин Гьяцо родился в 1935 году в бедной крестьянской семье в маленькой деревне Такцер. В возрасте двух лет он был признан реинкарнацией своего предшественника, 13-го Далай-ламы. В 1940 году он был возведен на престол в Лхасе, столице Тибета. В 1959 году после подавления антикитайского восстания бежал из Тибета и обосновался в Индии. До 2011 года Далай-лама XIV считался политическим лидером тибетского народа в изгнании. В 1963 году Далай-лама XIV разработал так называемую «Хартию тибетцев в изгнании». В ней провозглашены такие ценности, как свобода слова, свобода вероисповедания, свобода собраний и передвижения. В 2011 году Далай-лама XIV отказался от должности руководителя правительства Тибета в изгнании, оставшись духовным лидером. Политическое руководство перешло к демократически избранному руководителю.

* 89 лет исполняется Владимиру Ашкенази — советскому и исландскому пианисту и дирижеру, обладателю 7 премий «Грэмми».

* 86 лет исполняется Нурсултану Назарбаеву — первому президенту Казахстана, руководившему страной с 1990 по 2019 год.

* 83 года исполняется Юрию Маликову — музыканту, основателю и руководителю ВИА «Самоцветы», народному артисту России.

* 83 года исполняется Тамаре Синявской — оперной певице (меццо-сопрано), педагогу, народной артистке СССР.

* 80 лет исполняется Сильвестру Сталлоне — американскому актеру и режиссеру, автору образа Рокки Бальбоа.

* 80 лет исполняется Джорджу Бушу-младшему — 43-му президенту США (2001–2009).

* 75 лет исполняется Джеффри Рашу — австралийскому актеру, обладателю «Оскара» и двух «Золотых глобусов».

* 61 год исполняется Юрию Грымову — режиссеру театра и кино, сценаристу, продюсеру.

* 51 год исполняется 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) — американскому рэперу, актеру и продюсеру.

50 Cent во время выступления в Атлантик-Сити, США, 2010 год Global Look Press

* 46 лет исполняется Еве Грин — французской актрисе, известной по ролям в фильмах о Бонде и сериале «Камелот».

* 45 лет исполняется Роману Широкову — российскому футболисту, обладателю кубка и суперкубка УЕФА.

* 26 лет исполняется Зайону Уильямсону — американскому баскетболисту, первому номеру драфта НБА 2019 года.