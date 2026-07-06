Страны НАТО, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, ведут подготовку к возможной войне с Москвой и Минском, пишет Politico. Посетившие Финляндию, Литву и Польшу корреспонденты издания рассказывают о строительстве оборонительных сооружений и проведении совместных военных учений стран альянса в российском приграничье. Отмечается, что, с точки зрения стран северной и восточной Европы, в начале гипотетического конфликта им придется полагаться только на собственные силы — поэтому они усиленно милитаризируются. Тем временем, в Турции стартует саммит НАТО. Одной из тем повестки дня станет возможный конфликт альянса с Россией.

Страны северной и восточной Европы усиленно милитаризируются и повышают свои военные расходы, пишет американское издание Politico. В Финляндии, Польше и Литве идет строительство оборонительных укреплений, а местные военные рассуждают о том, как именно им придется сражаться с российской армией. В этих странах растет ожидание начала возможного конфликта с Россией и Белоруссией — но одновременно с этим растут и сомнения в помощи США в случае кризиса.

«Мы доверяем США как нашему союзнику, члену НАТО, однако понимаем, что у них есть важные интересы в других регионах»,

— сказал глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

В статье отмечается, что в настоящее время Финляндия может мобилизовать около 870 тыс. резервистов из 5,6-миллионного населения страны, а через пять лет году этот показатель должен достичь миллиона.

«Можно с уверенностью сказать, что Финляндия более готова сражаться в одиночку, чем другие страны, находящиеся на передовой. Сокращение военного присутствия США не влияет на ее готовность», — сказал сотрудник Финского института международных отношений Эоин Майкл Макнамара.

По данным Politico, уже сейчас Финляндия тратит почти 3% своего ВВП на оборону и, в соответствии со своими обязательствами перед НАТО, намерена увеличить этот показатель до 5% к 2035 году.

Издание напоминает, что в мае в российском приграничье на юго-востоке Финляндии прошли два многонациональных учения «Северная звезда-26» и «Карельский меч-26» с участием военнослужащих из Франции и Великобритании. Кроме того, в июне финские законодатели сняли ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории своей страны , что вызвало протест со стороны оппозиционных партий и части военных.

«Россия — сверхдержава, а мы — маленькая страна. Нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем», — сказал Politico полковник Матти Питкяниитти, командир финского пограничного округа Северная Карелия.

Схожие настроения царят и в Польше: например, там с 2024 года реализуется проект «Восточный щит» по строительству линии противотанковых укреплений вдоль границы с российской Калининградской областью.

«Послание для Москвы, Вашингтона и Европы должно быть предельно ясным: Польша готовится не к отдаленной теоретической угрозе, а к возможности того, что война может начаться раньше, чем предполагают многие западные столицы », — пишет Politico.

В статье отмечается, что в 2026 году Польша намерена потратить на оборону и закупку преимущественно американской военной техники 4,8% своего ВВП.

К аналогичым действиям прибегают Литва, Латвия и Эстония, которые совместно возводят вдоль российской границы «Линию обороны Балтии» с противотанковыми рвами, бункерами, оборонительными заграждениями и минными полями. При этом в статье отмечается, что прибалтийские военные понимают, что противостоять России в одиночку у них не получится: пограничные укрепления «призваны замедлить продвижение русских, направить силы противника по предсказуемым направлениям наступления и выиграть время для ответных действий» со стороны союзников по НАТО.

«Это настоящая война»

Специальная военная операция России на Украине постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные спонсоры фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война», — отметил он.

По словам Пескова, то, что начиналось как специальная военная операция, «продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон ». В частности, он напомнил, что украинским войскам помогают целиться через спутники Запада, наводить зарубежные вооружения на российские цели через западную инфраструктуру.

Во вторник, 7 июля, в Турции стартует саммит НАТО. Ожидается, что одной из тем повестки дня станет возможный конфликт альянса с Россией.

Москва не видит оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По словам дипломата, он закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО 2022 года - наша страна объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

Об этом же в недавнем интервью турецкому агентству Anadolu говорил генсек НАТО Марк Рютте, заявивший, что «Россия остается для НА главной угрозой в долгосрочной перспективе».