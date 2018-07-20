Шмейхель назвал самые запоминающиеся города ЧМ-2018

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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Петер Шмейхель поделился своим впечатлением о городах-организаторах чемпионата мира 2018 года в России, передает газета «Известия».

«Мне, конечно, запомнился Волгоград, где я оказался спустя более чем 20 лет. Сам город очень хорош, а комплекс «Родина-мать» продолжает поражать своим масштабом. Также мне приглянулся Екатеринбург. Это город очень интересен в архитектурном плане, а внешний облик местного стадиона бросается в глаза благодаря трибунам за воротами, которые придают ему определенную изюминку. Россия действительно удивительная страна», — заявил экс-вратарь.

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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Шмейхель во время ЧМ-2018 был впечатлен красотой Казани.