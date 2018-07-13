Игрок сборной Бельгии поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс оценил уровень организации и проведения чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

«Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку и организацию мирового первенства. Особенно понравилось, что перелеты между городами проходили практически незаметно. Можно с уверенностью сказать, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира», — сказал футболист.

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По словам бельгийца, тренировочные условия в России соответствовали самому высокому уровню.

«Тренировочные условия на подмосковной базе в Дедовске также заслуживают отдельных слов благодарности. Можно сказать, что мы с пользой провели все это время здесь. Большое спасибо России. Надеюсь, что мы приедем сюда не один раз», — заключил хавбек «красных дьяволов».

В матче за третье место на мундиале подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Англии. Матч состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что игру за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана.