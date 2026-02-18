На Украине заявили о новой модификации российских дронов «Герань»

Российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на советника главы минобороны Украины, эксперта Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергея Бескрестнова с позывным «Флеш».

По его словам, такие дроны якобы стали применяться чаще. «Флеш» утверждает, что это расширяет возможности ударов по тыловым районам, так как «Герань» может одновременно выступать в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дрона.

В начале года в главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили о применении российскими войсками для атак на Украину новые реактивные беспилотники «Герань-5».

Украинская разведка утверждает, что Россия прорабатывает варианты применения «Герань-5» с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации.

Дрон имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций «Гераней», он выполнен «по нормальной аэродинамической схеме», при этом большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.



Ранее российские бойцы оборудовали полевую мастерскую в зоне СВО для модернизации дронов.