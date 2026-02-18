Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Мишустин заявил, что в России нужно обеспечить контроль за ценами на значимые товары

Мишустин: ФАС важно обеспечивать контроль за порядком в формировании цен
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо обеспечить постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским, сообщает правительство РФ на странице во «ВКонтакте».

Глава кабмина и руководитель ФАС на встрече обсудили рост цен и меры их контроля.

«В завершение встречи Михаил Мишустин подчеркнул необходимость обеспечения постоянного контроля за порядком в формировании цен со стороны ФАС, в том числе на социально значимые товары», — говорится в сообщении.

До этого председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что налог на добавленную стоимость (НДС) в 22% на иностранные товары приведет к очередному скачку цен. Он подчеркнул, что с такими мерами стоит повременить.

Ранее ФАС попросили проверить ценообразование на ингредиенты для блинов.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!