Мишустин заявил, что в России нужно обеспечить контроль за ценами на значимые товары

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо обеспечить постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским, сообщает правительство РФ на странице во «ВКонтакте».

Глава кабмина и руководитель ФАС на встрече обсудили рост цен и меры их контроля.

«В завершение встречи Михаил Мишустин подчеркнул необходимость обеспечения постоянного контроля за порядком в формировании цен со стороны ФАС, в том числе на социально значимые товары», — говорится в сообщении.

До этого председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что налог на добавленную стоимость (НДС) в 22% на иностранные товары приведет к очередному скачку цен. Он подчеркнул, что с такими мерами стоит повременить.

Ранее ФАС попросили проверить ценообразование на ингредиенты для блинов.