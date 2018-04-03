- 147169 просмотров Трамп пригласил Путина в Белый дом
- 128251 просмотр «Спартак» выиграл у «Тосно» и вплотную приблизился к «Локомотиву»
- 127070 просмотров Российский боксер Поветкин нокаутировал Прайса
- 99374 просмотра Почему губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку
- 93488 просмотров Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
- 90027 просмотров Суд арестовал совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
- 89152 просмотра Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'31
Зарипов сделал ложный замах и скинул шайбу на накатившегося Ткачёва, который в касание бросил по центру! Францоуз грамотно занял позицию и спас свою команду.
'30
Рыбаков подобрал отскок на пятаке, развернулся и бросил низом — промах.
'28
Челябинцы провели затяжную атаку. Шинин дважды атаковал от синей линии — Гарипов сыграл безупречно.
'27
Момент у «Ак Барса»! Косов прорвался сквозь двух соперников и уже в падении нанёс бросок с трёх метров — Францоуз всё перекрыл щитками.
'26
'26
'26
«Ак Барс» в полном составе.
'25
Проблемы у «Трактора» со входом в зону. Совсем ничего не получается у хозяев в большинстве.
'24
'23
Глухов прорвался по левому флангу и сделал скидку на Ткачёва, который щёлкнул по воротам — Францоуз справился с угрозой.
'22
Исаев получил передачу на синей линии, выдержал паузу и бросил в угол — Гарипов зацепил шайбу.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Казанцы играли с преимуществом, они значительно перебросали соперника — 15:2. Челябинцы дважды играли в большинстве, но ничего опасного не смогли создать.
'19
Казанцы провели позиционную атаку. Свитов сделал перевод на Косова, который с левого края бросил под перекладину — Францоуз забрал шайбу в ловушку!
'18
Черников! Сместился на левый край и бросил в ближнюю девятку — Гарипов всё контролировал.
'17
По броскам в створ огромное преимущество у «Ак Барса» — 14:1.
'16
Вернулся пятый полевой у «Ак Барса».
'15
Много потерь у челябинцев. Не идёт игра в большинстве у «Трактора» — казанцы не позволяют бросать по воротам.
'14
'12
Опасно! Казанцы разыграли шайбу в чужой зоне, Лукоянов бросил с правого края — Францоуз среагировал!
'11
Бородкин подключился к атаке и нанёс бросок со входа в зону — шайба ушла в сторону.
'10
Не удалось хозяевам создать остроту за эти две минуты. «Ак Барс» в полном составе.
'9
Уверенно обороняются казанцы. «Трактору» не удаётся подобраться к воротам Гарипова.
'8
'7
Второе большинство пободрее прошло для казанцев. Много работы было у Францоуза.
'7
Глухов развернулся и под углом вылез на ворота, но Францоуз выиграл дуэль в ближнем бою!
'7
Казанцы вывели на свободное пространство Маркова, который прицелился и бросил под перекладину — Францоуз намертво забрал шайбу.
'6
Бурмистров! Освободился от опеки и с правого края нанёс резкий бросок в девятку — Францоуз выручил.
'5
'5
Отбились челябинцы. Вернулся на лёд Исаев.
'4
Косов набросил на пятак! Свитов выиграл борьбу перед воротами, но не сумел пробить Францоуза.
'3
'2
Лукоянов! Вылез на пятак и попытался переправить шайбу в нижний угол — Францоуз выставил щиток и выручил команду.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Павел Францоуз — Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».