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Трактор Ак Барс
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов РИА Новости
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов

Кубок Гагарина. «Трактор» — «Ак Барс». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Трактор» — «Ак Барс»

В третьем матче полуфинала Кубка Гагарина челябинский «Трактор» на своем льду принимает казанский «Ак Барс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
03 апреля 17:00   |  2 период
Трактор
Трактор
0:1
Ак Барс
Ак Барс
0:0, 0:1
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
Исаев2'
Виделль2'
Кокуёв2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Батыршин2'
Батыршин2'
Батыршин2'
0:1Свитов
Подробная статистика матча
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'31
Зарипов сделал ложный замах и скинул шайбу на накатившегося Ткачёва, который в касание бросил по центру! Францоуз грамотно занял позицию и спас свою команду.
'30
Рыбаков подобрал отскок на пятаке, развернулся и бросил низом — промах.
'28
Челябинцы провели затяжную атаку. Шинин дважды атаковал от синей линии — Гарипов сыграл безупречно.
'27
Момент у «Ак Барса»! Косов прорвался сквозь двух соперников и уже в падении нанёс бросок с трёх метров — Францоуз всё перекрыл щитками.
'26
ГОЛ! За 10 секунд казанцы реализовали большинство! Зарипов с правого края прострелил на пятак, Францоуз справился с броском и добиванием Свитова, но Александр с третьей попытки протолкнул шайбу в ворота!
'26
Удаление у «Трактора». Клинкхаммер перехватил шайбу в чужой зоне, выбрался на ударную позицию и вынудил Кокуёва нарушить правила.
'26
«Ак Барс» в полном составе.
'25
Проблемы у «Трактора» со входом в зону. Совсем ничего не получается у хозяев в большинстве.
'24
Удаление у «Ак Барса». Батыршин в третий раз в сегодняшнем матче получил малый штраф — придержал он Кручинина в средней зоне.
'23
Глухов прорвался по левому флангу и сделал скидку на Ткачёва, который щёлкнул по воротам — Францоуз справился с угрозой.
'22
Исаев получил передачу на синей линии, выдержал паузу и бросил в угол — Гарипов зацепил шайбу.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Казанцы играли с преимуществом, они значительно перебросали соперника — 15:2. Челябинцы дважды играли в большинстве, но ничего опасного не смогли создать.
'19
Казанцы провели позиционную атаку. Свитов сделал перевод на Косова, который с левого края бросил под перекладину — Францоуз забрал шайбу в ловушку!
'18
Черников! Сместился на левый край и бросил в ближнюю девятку — Гарипов всё контролировал.
'17
По броскам в створ огромное преимущество у «Ак Барса» — 14:1.
'16
Вернулся пятый полевой у «Ак Барса».
'15
Много потерь у челябинцев. Не идёт игра в большинстве у «Трактора» — казанцы не позволяют бросать по воротам.
'14
Удаление у «Ак Барса». Батыршин получил малый штраф за задержку клюшкой.
'12
Опасно! Казанцы разыграли шайбу в чужой зоне, Лукоянов бросил с правого края — Францоуз среагировал!
'11
Бородкин подключился к атаке и нанёс бросок со входа в зону — шайба ушла в сторону.
'10
Не удалось хозяевам создать остроту за эти две минуты. «Ак Барс» в полном составе.
'9
Уверенно обороняются казанцы. «Трактору» не удаётся подобраться к воротам Гарипова.
'8
Удаление у «Ак Барса». Батыршин нарушил правила в борьбе с Кручининым.
'7
Второе большинство пободрее прошло для казанцев. Много работы было у Францоуза.
'7
Глухов развернулся и под углом вылез на ворота, но Францоуз выиграл дуэль в ближнем бою!
'7
Казанцы вывели на свободное пространство Маркова, который прицелился и бросил под перекладину — Францоуз намертво забрал шайбу.
'6
Бурмистров! Освободился от опеки и с правого края нанёс резкий бросок в девятку — Францоуз выручил.
'5
Удаление у «Трактора». Виделль за выброс шайбы получил малый штраф.
'5
Отбились челябинцы. Вернулся на лёд Исаев.
'4
Косов набросил на пятак! Свитов выиграл борьбу перед воротами, но не сумел пробить Францоуза.
'3
Удаление у «Трактора». Исаев ударил Косова клюшкой по лицу.
'2
Лукоянов! Вылез на пятак и попытался переправить шайбу в нижний угол — Францоуз выставил щиток и выручил команду.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Павел Францоуз — Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».