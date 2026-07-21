«Выдающийся артист и большой человек». Умер звезда «Тайн следствия» Дмитрий Поднозов

Умер художественный руководитель петербургского театра «Особняк», актер Дмитрий Поднозов. Последние полгода артист боролся с раком легких. Поднозов известен не только выдающимися театральными ролями, но и участием в сериалах «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор» и многих других. Творческий путь актера, который иронично называл себя «некрасивым и старым», — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти

Российский актер театра и кино Дмитрий Поднозов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице петербургского театра «Особняк» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера [20 июля] не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра. Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что на протяжении последних шести месяцев Поднозов боролся с онкологическим заболеванием , однако «держался и оставался сильным до самого конца». По информации SHOT, в конце прошлого года у актера диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

«Он до последнего верил в себя, в жизнь, но болезнь прогрессировала стремительно», — сообщили РИА Новости в семье артиста.

О дате и времени прощания театр сообщит позже.

В июне режиссер Владимир Мункуев сообщил, что Поднозова госпитализировали в платное отделение реанимации из-за тяжелого течения болезни. Он подчеркнул, что «ситуация очень серьезная».

Биография

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде в семье сотрудника уголовного розыска и медработницы. Когда будущему актеру исполнилось семь лет, его мать родила близнецов. Забота о младших братьях частично легла и на Дмитрия.

Просмотр культового фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) вдохновил юного Поднозова заниматься актерским ремеслом .

«Там была такая прекрасная музыка и такое светлое детство, что меня это сразу притянуло. Даже родилось чувство зависти. И подумалось, что, если буду актером, наверное, смогу снова испытать подобные чувства. Будет возможность побыть разными людьми, жизнь будет яркой и интересной. Примерно такие эмоции меня посещали», — говорил Поднозов в интервью «Петербургскому театральному журналу».

После окончания школы Поднозов поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В 1984-м, сразу после учебы в институте, его отправили по распределению в Советск Калининградской области. Однако в местном театре произошел пожар. Тогда актер перебрался в Псков и некоторое время служил в академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Зашел в театр, и режиссер сказал: «Да, давай, будем работать». Я говорю: «Только я на один год, потому что буду создавать свой театр». Они сразу взяли меня в работу <…> Год провел довольно плотно, меня не хотели отпускать», — вспоминал Поднозов.

В 1989-м Поднозов вместе с Игорем Лариным и Тамарой Крехно основали в Петербурге драматический театр «Особняк». В 1990-е труппа уже совершила первые гастроли, в том числе в Соединенные Штаты и страны Европы. В «Особняке» Подзноев сыграл свои самые яркие роли. В его репертуар вошли постановки по трудам Фридриха Ницше, Федора Достоевского, Карла Густава Юнга, а также Михаила Угарова.

В 2019 году в «Особняке» состоялась премьера моноспектакля «LЁD», в котором артист воплотил одновременно несколько разных художественных образов.

Спектакль-дуэт «246», созданный Поднозовым совместно с Натальей Эсхи, получил признание на международном фестивале UNIDRAM-2003 в Потсдаме, а работа актера в постановке «Истребитель» принесла ему награду фестиваля «Рождественский парад».

Главная роль в проекте Яны Туминой «Барьер» принесла Поднозову успех на премии «Золотой Софит-2015» — постановка победила сразу в двух номинациях. В 2024 году творческий тандем Поднозова и Натальи Парашкиной в спектакле «Вчерашний чай» выдвигался на «Золотой софит» в категории «Лучший актерский дуэт».

Фильмография

Кинодебют Поднозова состоялся в 1987 году, когда он сыграл в драме «Среда обитания». Наибольшую известность ему принесли характерные роли в популярных сериалах и драматических фильмах 2000–2020-х годов.

Среди них «Тайны следствия» (2000), «Убойная сила» (2000), «Улицы разбитых фонарей 4» (2001), «Sказка O Sчастье» (2005), «Ментовские войны 2» (2005), «Зона» (2006), «Пером и шпагой» (2007), «Печорин» (2011), «Бездна» (2012), «Чума» (2015), «Торгсин» (2017), «Мажор 3» (2018), «Чернобыль» (2021), «Белый снег» (2021), «Медиатор» (2021), «Карамора» (2022), «Кончится лето» (2024), «Цинга» (2025) и многих других.

«Кино — работа, а театр — хобби. Театр для меня легче. Для кого-то театр — работа и кино тоже. В кино я могу не согласиться на что-то, но редко, мне многое там нравится. Если это же предложение поставить мне в театре, откажусь, скажу, что не хочу. Делаю здесь только то, что хочется», — говорил он.

Фильмография Дмитрия Поднозова насчитывает почти 200 проектов.

Личная жизнь

Поднозов вел закрытый образ жизни. На протяжении всей карьеры он не делился приватными подробностями с прессой и не вел социальные сети. Известно, что в 1998-м у актера родился сын Владимир, который пошел по стопам отца. Однако Поднозов развелся с его матерью.

Вторая супруга Поднозова — 39-летняя актриса Алиса Олейник, которая также служит в театре «Особняк». Она открывала сбор средств на лечение мужа.

В 2010-м актер в интервью «Петербургскому театральному журналу» попробовал охарактеризовать себя со стороны: