В России расширили основания для выдворения мигрантов. Что вошло в обновленный список?

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, расширяющие перечень нарушений, за которые иностранцев смогут выдворять из России. Число таких оснований увеличится с 22 до 45. В список, в частности, вошли мелкое хулиганство, дискредитация Вооруженных сил России, призывы к санкциям и другие нарушения. Также теперь иностранцам будут отказывать в гражданстве из-за судимости.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к законопроекту, расширяющие список административных правонарушений, за которые иностранных граждан смогут выдворять из России. После принятия закона число статей, за которое грозит выдворение, выросло с 22 до 45.

Теперь выдворить мигранта можно за мелкое хулиганство, нарушения при проведении митингов, блокирование дорог, употребление наркотиков, пропаганду запрещенной символики, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что в Россию должны приезжать законопослушные люди, которые уважают российские законы традиции и культуру.

«Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным. Если же начинают создавать проблемы, малейшие из них, учитывая перечень, который сейчас мы определяем, доводя его до 45 оснований, позволят выдворить мигрантов», — сказал Володин.

В перечень также включили нарушения правил деятельности иностранных агентов, режима чрезвычайного положения и участие в работе нежелательных организаций.

Новый закон также устанавливает, что нарушившие закон мигранты больше не смогут ссылаться на семейное положение или длительность проживания в России, чтобы избежать выдворения.

Закон увеличивает штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность: минимальная сумма взыскания вырастет с 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Проживание с судимостью

Депутаты одобрили поправки, по которым иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

По действующим правилам иностранцам отказывают в приеме в гражданство при наличии судимости за умышленные преступления. При этом РВП и ВНЖ не выдают только тем, кто был осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Новый закон предусматривает отказ в выдаче гражданства, РВП и ВНЖ при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление. Если такие документы уже были оформлены, при выявлении непогашенной судимости их будут аннулировать.

Документ также вводит дополнительные требования при подаче заявления на РВП и ВНЖ. Мигранты должны будут предоставлять бумажную справку, подтверждающую отсутствие судимости либо содержащую сведения о преступлениях, за которые они были осуждены. Ее должен выдать компетентный орган страны проживания иностранца не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Полный запрет

При этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на фоне принятия нового закона заявил, что его партия повторно внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для мигрантов и лиц без гражданства с судимостью.

«По данным Совбеза России, всего за первый квартал 2026 года около 7,6 тыс. преступных деяний было совершено мигрантами. <...> ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект о введении пожизненного запрета на въезд в Россию для мигрантов и лиц без гражданства с судимостью. Законопроект был отклонен, но мы продолжим добиваться принятия этой нормы и внесем законопроект повторно», — заявил Слуцкий.

В начале июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по миграционной политике заявил, что систему биометрической идентификации иностранцев на границах нужно распространить на всю территорию России.

Медведев напомнил, что с декабря 2024 года она применялась в аэропортах Московского авиаузла и на пункте пропуска «Маштакова» в Оренбургской области.