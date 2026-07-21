Послание Лондону? Российский фрегат провел боевые учения у берегов Великобритании

Российский фрегат «Неустрашимый» провел боевые учения со стрельбой у берегов Великобритании. Как сообщили в британском минобороны, за маневрами наблюдали королевские ВМС, сами учения длились около 30 минут. Источник Sky News назвал это «крайне необычным» явлением и предположил, что подобный шаг мог стать предупреждением новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему. Однако в Кремле призвали не искать в учениях никаких намеков.

Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Неустрашимый» 20 июля провел учения с боевой стрельбой в международных водах у берегов Великобритании. Об этом сообщили в минобороны королевства.

«Российский военный корабль, за которым вели наблюдение королевские ВМС, провел учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях (около 74 км. — «Газета.Ru») к югу от Плимута. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и продолжают внимательно отслеживать действия корабля и готовы обеспечить защиту национальной безопасности Великобритании», — процитировала заявление представителя ведомства газета Daily Mail.

Издание добавило, что за действиями российского фрегата следили патрульный корабль британских ВМС HMS Tyne и французский военный самолет, который вышел с экипажем «Неустрашимого» на связь, чтобы уточнить его намерения. Перед началом учений российское судно уведомило патрульный корабль ВМС Великобритании о своем плане провести артиллерийские стрельбы и попросил его переместиться на более безопасное расстояние, что тот и сделал. Сами учения продолжались около 30 минут.

«Неустрашимый» — это фрегат Балтийского флота, первый из кораблей проекта 11540 «Ястреб». Его главная задача заключается в поиске и уничтожении субмарин, однако не ограничивается лишь этим. Корабль вооружен торпедными аппаратами и универсальной 100‑миллиметровой артиллерийской установкой Ак-100, благодаря чему может поражать надводные, наземные и даже воздушные цели.

Предупреждение Лондону?

Источник Sky News назвал маневры российского корабля вблизи британских берегов «крайне необычным» явлением. По словам собеседника телеканала, учения могли быть «не слишком завуалированным посланием... новому британскому лидеру» Энди Бернему, так как 20 июля тот официально вступил в должность премьер-министра страны.

Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с «Газетой.Ru» выразил похожее мнение.

«Вы знаете, я думаю, что это именно предупреждение... В данной ситуации, я думаю, что то, что делается, это показ решимости российской стороны обеспечить защиту судоходства для российского флота», — подчеркнул аналитик.

По словам Евсеева, Лондон должен понимать, что Россия «сейчас уже излишней сдержанности проявлять не будет».

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Дмитрий Песков, комментируя учения с участием «Неустрашимого», заявил, что в них не следует искать скрытых подтекстов.

«Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», — уточнил он.