Дворянские корни, молодой муж и отказ в звании народной артистки: как живет Нонна Гришаева

Актриса театра и кино Нонна Гришаева отмечает юбилей — ей исполнилось 55 лет. За свою карьеру она сыграла десятки ярких ролей на сцене и экране, стала одной из главных звезд российского телевидения и доказала, что одинаково органично чувствует себя в драме, комедии, мюзикле и пародии. Как Нонна Гришаева стала любимицей публики и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Нонны Гришаевой

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье с необычной для советского времени родословной: по материнской линии среди ее предков были дворяне, профессор Императорского Новороссийского университета Петр Казанский, а также оперные певцы Леонид Гиллевич и Александра Хартуляри. Однако родители будущей звезды были далеки от мира искусства: ее отец, Валентин Гаврилович, работал механиком на сухогрузе, а мать, Маргарита Евгеньевна, была инженером, а затем преподавала английский язык.

Девочка с ранних лет тянулась к сцене: в пять лет она снялась в эпизоде фильма «Фотографии на стене» (1979), а в десять — получила главную роль в постановке Одесского театра оперетты. Параллельно Гришаева училась в балетной и музыкальной школах, осваивала фортепиано, а позднее занималась вокалом и посещала детскую театральную студию при Одесском театре музыкальной комедии.

Нонна Гришаева в детстве Из личного архива

«Детство было счастливым, потому что мне очень нравилось быть на сцене, петь, танцевать — я получала от этого огромное удовольствие», — вспоминала звезда.

После школы Нонна Гришаева переехала в Москву, где поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, однако ее мать побоялась оставлять 17-летнюю дочь одну в незнакомом городе и увезла обратно в Одессу. Год будущая актриса проучилась в местном музыкальном училище, а в 1989-м вновь уехала в столицу — и со второй попытки стала студенткой Щукинского училища. Она училась на курсе Владимира Иванова, а комнату в общежитии делила с Марией Ароновой, которая впоследствии стала ее партнершей по сцене. В 1994 году Гришаева получила диплом, после чего удостоилась предложений сразу от трех театров — «Ленкома», «Сатирикона» и Театра имени Евгения Вахтангова.

Театральная карьера Нонны Гришаевой

Актриса выбрала Театр имени Вахтангова, которому посвятила следующие 15 лет. На его сцене она сыграла десятки ролей в классических и современных постановках, среди которых «Без вины виноватые», «Принцесса Турандот», «Пиковая дама», «За двумя зайцами», «Собор Парижской Богоматери», «Ревизор», «Три возраста Казановы» и «Мадемуазель Нитуш». Ради последней актриса отказалась от главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», и на ее место взяли Анастасию Заворотнюк.

Нонна Гришаева (Ольга) в антрепризном спектакле режиссера Павла Урсула «Женщина над нами» по пьесе Алексея Слаповского на сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова, 2009 год Юрий Машков/ТАСС

«Понимаете, я всегда любила и продолжаю любить театр гораздо больше, чем кино и телевидение. [...] В период «Прекрасной няни» в Театре имени Вахтангова я выпускала спектакль «Мадемуазель Нитуш». Сыграть главную роль, Денизу, в этой постановке — это же мечта. Конечно, выбрала тогда спектакль, а не ситком», — объясняла свое решение Гришаева.

Параллельно актриса активно сотрудничала с другими площадками: играла в спектаклях «День радио», «День выборов» и «Быстрее, чем кролики» театра «Квартет И», а также в популярных мюзиклах «Иствикские ведьмы», «ZORRO», «Джуди» и «Обыкновенное чудо».

В 2014 году Нонна Гришаева возглавила Московский областной государственный театр юного зрителя (в настоящее время — Московский государственный театра Роста в Царицыно). Под ее руководством театр значительно обновил репертуар, сделав ставку на музыкальные постановки и спектакли для семейной аудитории. При этом сама актриса продолжила выходить на сцену, она играла в спектаклях «Чайка», «Про мою маму и меня», «Пять вечеров», «Питер Пэн» и других.

Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля «Люся. Признание в любви» в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, 2020 год Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2017 году Нонна Гришаева стала приглашенной актрисой Театра Вахтангова (куда вернулась после перерыва), а в 2018-м впервые вышла на сцену Театра на Малой Бронной в спектакле «Людмила Гурченко. Негасимый свет».

«Я с детства обожаю Людмилу Марковну. Она всегда мне казалась жизненным ориентиром в том, какой должна быть актриса. Если вообще и быть актрисой, то только такой, как она: уметь и петь, и танцевать, быть и драматической, и комедийной, блистать и на сцене, и в кино. Я всегда на нее равнялась…» — говорила актриса об этой работе.

В 2020 году Гришаева снова перевоплотилась в Гурченко в спектакле Театра Вахтангова «Люся. Признание в любви», поставленному по книгам артистки «Аплодисменты» и «Люся, стоп!».

Фильмы и сериалы с Нонной Гришаевой

Нонна Гришаева начала сниматься в кино середине 90-х. В числе первых работ актрисы небольшие роли в фильме «Московские каникулы» (1995), а также боевике «Первый удар» (1996), где ее партнером стал Джеки Чан.

Нонна Гришаева в кадре из фильма «Первый удар» (1996) New Line Cinema

«Джеки поразил меня совершенным отсутствием звездной болезни. При его статусе он был добр, заботлив и очень щедр. Каждый день кормил всю съемочную группу в ресторанах», — вспоминала она.

Важным этапом в карьере Гришаевой стало сотрудничество с театром «Квартет И». В 2001 году она вошла в актерский состав спектакля «День радио», где сыграла обаятельную «красотку Нонну». Постановка быстро стала главным хитом театра, выдержала сотни показов, а позднее получила полнометражную экранизацию. Не меньший успех имели постановки «День выборов» и «Быстрее, чем кролики», которые также были перенесены на экран в 2007-м и 2013 годах. Комедия про выборы со временем превратилась в самостоятельную франшизу: в 2015 году вышло продолжение «День выборов 2», в котором актриса вновь вернулась к роли обаятельной и немного сумасбродной радиоведущей.

Нонна Гришаева в кадре из сериала «Папины дочки» (2007–2013) Официальный сайт телеканала «Первый развлекательный СТС»

Еще большую популярность Гришаевой принесло телевидение, в частности, ситком «Папины дочки» (2007-2013), где она сыграла Людмилу Васнецову — мать пяти сестер, которая после долгого отсутствия неожиданно возвращается в семью. Эта работа принесла актрисе несколько престижных наград, в том числе «Золотого орла» за лучшую женскую роль на телевидении и «Женщину года 2009» в номинации «Улыбка года». Среди других заметных телевизионных проектов Гришаевой — сериалы «Непридуманная жизнь» (2015-...), «Следствие любви» (2016-...), «В активном поиске» (2021-...), «Наследство» (2023-...) и продолжение культового ситкома «Папины дочки. Новые» (2023-...).

Другие проекты Нонны Гришаевой

Нонна Гришаева впервые появилась на телевидении еще в студенческие годы — вместе со своей однокурсницей Марией Ароновой она снималась в юмористической передаче Игоря Угольникова «Оба-на!». С 2008 по 2012 год Нонна была одной из главных звезд пародийного шоу «Большая разница» на Первом, где перевоплощалась в Надежду Бабкину, Софию Ротару, Ларису Гузееву и других артистов.

Позже актриса была ведущей и приглашенной звездой программ «Нонна, давай» (2011-2012), «Две звезды» (2009-2012), «Минута славы» (2011), «Один в один» (2013-2015), «Субботний вечер» (2016-2017), «Большая разница» (2024) и других развлекательных проектов.

Со временем Гришаева попробовала себя и в других амплуа — писательницы и певицы. В 2010 году она выпустила книгу для девочек-подростков «Советы дочкам. Папиным и маминым», а в 2012-м представила дебютный музыкальный альбом «Падаю вверх», который позже лег в основу одноименного творческого вечера актрисы.

Награды Нонны Гришаевой

За свою карьеру Нонна Гришаева была удостоена нескольких государственных наград. В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки России, в 2019-м актриса получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а в 2025 году — орден «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетнюю плодотворную деятельность.

При этом звания народной артистки России у Гришаевой до сих пор нет. По ее словам, Театр Роста уже несколько лет подряд подает документы на присвоение ей этого звания, однако каждый раз получает отказ без объяснения причин. Впрочем, сама актриса по этому поводу не переживает: «К званиям и наградам я отношусь спокойно. Для меня важнее любовь и признание зрителя».

Личная жизнь Нонны Гришаевой

Нонна Гришаева дважды была замужем. Ее первым избранником стал актер и музыкант Антон Деров, с которым она познакомилась еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина. В 1994 году влюбленные поженились, а спустя два года у супругов родилась дочь Анастасия. Однако семейная жизнь оказалась недолгой — уже в 2001 году их брак распался.

Со своим вторым мужем — актером и режиссером Александром Нестеровым, который моложе ее на 12 лет, — Гришаева познакомилась в начале нулевых на детском спектакле театра «Квартет И». Сначала они были друзьями, но во время совместной поездки в Таиланд их отношения переросли в роман. В сентябре 2006 года пара сыграла свадьбу в Праге, а уже в декабре у супругов родился сын Илья.

Нонна Гришаева со своим мужем Александром Нестеровым на премьере фильма «Беспринципные в деревне», 2023 год Сергей Карпухин/ТАСС

В 2015 году СМИ написали о романе Нонны Гришаевой с ее партнером по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрием Исаевым. Поводом для публикаций стали фотографии, сделанные во время гастролей в Сочи: папарацци якобы запечатлели артистов целующимися во время прогулки по набережной. Несмотря на скандал и многочисленные слухи о разводе, актрисе удалось сохранить семью. Уже спустя несколько месяцев Нонна Гришаева и Александр Нестеров вновь начали вместе появляться на публике.

Чем сегодня занимается Нонна Гришаева

Сегодня Нонна Гришаева совмещает руководство Московским государственным театром Роста с работой в кино и на телевидении. В числе последних проектов с ее участием — фильмы «Про мою маму и меня» (2024) и «Папины дочки. Мама вернулась» (2025), а также сериал «Избранный» (2025). Кроме того, с 2019 года Гришаева ведет актерский курс на факультете эстрады Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Нонна Гришаева на юбилейном вечере «Дунаевские. Двойной портрет» в Московском государственном академическом театре оперетты, 2025 год Владимир Астапкович/РИА Новости

Осенью 2026 года поклонники увидят Гришаеву в новом образе — актриса исполнит роль коварной маркизы де Мертей в новом российском мюзикле «Вальмон. Опасные связи» по роману Пьера Шодерло де Лакло. По словам артистки, ее привлекла возможность сыграть героиню, которая полностью противоположна ей самой: «Я никогда в жизни не плела интриг, я это ненавижу. И именно поэтому мне очень интересен этот образ, хочется попробовать, что это такое, как это бывает, посуществовать в этом изнутри».