«Скоро рванет». Ждать ли «майдана» на Украине из-за резкого роста цен

Экс-нардеп Олейник: протесты на Украине могут рвануть уже этой зимой

В Киеве втрое повышают тарифы на воду. Компания «Киевводоканал» объяснила необходимость повышения цен необходимостью обеспечить постоянную работу в условиях ведения войны. До этого в Киеве также увеличилась стоимость проезда по городу. Станет ли повышение цен причиной возможных протестов в стране — в материале «Газеты.Ru».

Компания «Киевводоканал» направила руководству Киева предложение втрое повысить тариф на воду для горожан. Издание «РБК–Украина» уточнило, что сейчас совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 30,38 грн (чуть больше 53 рублей) за кубометр, а после возможного повышения может достичь 88,90 грн (свыше 155 рублей).

В компании «Киевводоканал» объясняют подобные экономические меры «обеспечением стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры». «Киевводоканал» пояснил, что компании нужны деньги для обеспечения работы зимой, для установления генераторов и дизельных установок.

Протесты в Киеве, 16 июля 2026 года Thomas Peter/Reuters

С момента начала военного конфликта правительство Украины старалось держать цены на коммунальные услуги без изменений и блокировало все подобные предложения на политическом уровне. Существующий тариф — фактически убыточный для компании, которая финансируется из государственных ресурсов.

Некоторые украинские эксперты не исключают, что тарифы пришлось поднять под влиянием Международного валютного фонда и Евросоюза, которые выдавали финансирование на обеспечение работы всех государственных систем Украины.

Украинское агентство УНИАН сообщает, что с 1 июля тарифы на водоснабжение выросли во многих регионах Украины. В некоторых городах стоимость услуг уже увеличилась вдвое, а местами — даже втрое . Самое заметное повышение зафиксировано в Виннице — там тарифы выросли более чем на 216%, в Днепре повышение составило 161%, а в Запорожье — 144%.

Что еще дорожает

Дорожает на Украине не только водоснабжение. В июне местное министерство развития общин и территорий обнародовало проект приказа, согласно которому предлагается с 1 августа 2026 повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%. Позже рабочая группа Верховной Рады по повышению эффективности управления государственными предприятиями обратилась с предложением вернуть документ на доработку, чтобы сдержать резкое повышение цен на транспорт.

Президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков отметил, что повышение тарифов приведет к сокращению грузопотока, производства и валового внутреннего продукта, что может обернуться потерями государственного бюджета на 36 млрд грн (примерно 63 млрд рублей).

С 15 июля во многих украинских городах была повышена стоимость проезда на общественном транспорте. Так, в Киеве стоимость разовой поездки в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях выросла с 8 до 30 грн (примерно 53 рубля), а проезд в маршрутках подорожал до 25 грн (44 рубля).

В июне в Одессе стоимость проезда в городских маршрутках подняли с 20 до 25 грн, а в Днепре тарифы на автобусы и маршрутки выросли с 20 до 23 грн.

Люди на улице Одессы, Украины, 2025 год Evgeniy Maloletka/AP

Также агентство визуальных коммуникаций Top Lead со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины сообщило, что за год цены на продукты питания в стране выросли на 7,5%. Больше всего, примерно на 20%, подорожала рыба, почти на 19% подскочило в цене подсолнечное масло.

Жизнь простых украинцев после событий 2014 года и до начала военной операции изменилась очень круто, а власти не всегда готовы признавать это. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«1 киловатт-час электроэнергии стоил в 13 году где-то 34 копейки. А уже в 20 году — 2 гривны 40 копеек, то есть ясно, что подорожание произошло колоссальное. Дорожает абсолютно все и тенденция на рост цен была заметна еще до начала СВО», — отметил политик.

Тяжелее ситуация стала в последние годы, подчеркивает Олейник. По его мнению, западные партнеры «принуждают» Украину продолжать боевые действия, хотя это только ухудшает ситуацию.

«При том, что жизнь населения становится только тяжелее, все чаще говорят о коррупционных скандалах во власти. Украинские политики и олигархи приобретают себе дорогие квартиры, яхты, а на население им начхать, их только на фронт отправляют. Это не может не вызывать недовольство украинцев», — заявил экс-депутат.

Как отреагируют люди

Вполне естественно, что среди граждан после новостей о повышении тарифов на услуги ЖКХ и проезд возникло недовольство, но вряд ли стоит ожидать, что они выйдут на улицы только из-за этого, считает бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

По его мнению, рост тарифов и цен может стать лишь дополнительным раздражителем, но не главной причиной для выхода на новый «майдан», недовольство продолжит накапливаться и может стать «довеском» к более серьезному социальному взрыву в будущем.

«Повышение тарифов ЖКХ, стоимости проезда и цен на бензин, конечно, это все проблемы, которые оказывают серьезное воздействие на повседневную жизнь простых людей. Однако эти факторы сами по себе не способны вывести людей на площади из-за действующего военного законодательства», — заявил экс-нардеп.

Протестный потенциал на Украине достаточно велик, но для превращения недовольства в реальные уличные выступления необходима внешняя организующая сила. На это в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Протест, в отличие от протестного заряда, нужно организовывать. Я думаю, что с организацией такого протеста будет не очень, он не получится. Без какого-то внешнего вмешательства сил, чтобы организоваться, не будет», — отметил политолог.

Экономические трудности, рост тарифов и цен создают напряжение в обществе, но этого недостаточно для стихийного протеста, подчеркнул Брутер.

«Повлиять на украинский народ могут многие — и коллективная Европа, и внутренние политические силы, которые сформировались в процессе СВО. Однако даже простого желания мало. Наглядным в данном случае является пример с протестами в поддержку Федорова. Федоров стал человеком, который адаптирует западные финансы к украинской нынешней военной реальности. Он нужен тем людям, которые за этим стоят. Однако, чтобы протест был успешным, нужно повышать его градус, пока что западные силы этого делать не хотят. Не факт, что захотят делать это и с недовольством относительно роста цен», — заключил эксперт.

Экс-нардеп Олейник описал ситуацию на Украине фразой: «скоро рванет, но не понятно, почему».

«Положение вещей на Украине можно описать словами любого сантехника: вся система проржавела и скоро рванет. Понятно, что обязательно рванет, но вот где, когда и по какой причине — это вопрос другой. Есть предположение, что рвануть может уже этой зимой», — сказал экс-нардеп «Газете.Ru».

Он отметил, что украинские власти боятся наступающей зимы.

«Все в Киеве понимают, что будущая зима дастся особенно тяжело. Однако никто не делает ничего путного для того, чтобы к ней подготовиться. Зеленскому остается только садиться и писать письмо европейскому Деду Морозу с просьбой о помощи», — сказал Олейник.

Удобные и неудобные темы

В сложившейся ситуации эксперты обращают внимание на избирательность украинской власти: одни акции протеста власти не трогают, как например акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, а вот попытки выйти с требованиями разобраться с работой ТЦК жестко пресекаются.

«Те протесты, что мы сейчас видим, — это картонный майдан, который власти не трогают. Однако это не означает, что любая категория людей может выйти на площади с какими-то акциями протеста. Я не исключаю, что будут какие-то отдельные пикеты против повышения цен на ЖКХ и транспорт, но опять же они будут купированы», — пояснил экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

Олейник тоже обратил внимание на двойные стандарты в отношении права граждан на протест. По его словам, при военном положении любые митинги формально запрещены, но администрация намеренно разрешает «картонные» акции на безопасные для себя темы.

Протесты в Киеве, 16 июля 2026 года Thomas Peter/Reuters

«Очевидно, что сейчас все протесты тематические, регулируемые и незаконные. Если брать закон о военном положении, то запрещены любые митинги. Но власти специально дают возможность проводить картонные митинги на темы, которые их не особо волнуют. А вот как только идут митинги про ТЦК и мобилизацию — такие митинги сразу разгоняют», — отметил он.

По мнению Олейника, существуют демократические механизмы для «выпуска пара» — в первую очередь выборы, которых нет уже семь лет, а также митинги, демонстрации. Но если власть продолжит игнорировать мнение общества, последствия будут разрушительными.

«Ну, вышли люди, власть послушала, что-то сделала, что-то нет. Но если не выпускать пар — рванет. Рванет рано или поздно, снесет крышку и крышу», — заключил политик.