Хотели похищать советские станции: почему американский шаттл оказался провальной затеей?

15 лет назад совершил последнюю посадку «Спейс Шаттл» — символ американской космонавтики. Миссия STS-135 корабля Atlantis была запущена ради доставки на МКС модуля Raffaello, после чего 30-летнюю программу шаттлов свернули окончательно. Изначально челноки задумывали как дешевый космический авиалайнер, но задачу провалили с треском. Не последнюю роль в этом сыграли военные, которые требовали сделать из шаттла огромный грузовик-разведчик, способный похищать советские станции. О причинах провала шаттла и о его забытых уникальных плюсах — в материале «Газеты.Ru».

Космический авиалайнер

Американская программа космического шаттла родилась в 1960-х годах, еще до высадки людей на Луну. Чиновники NASA задумывались о следующем шаге после завершения «лунной гонки» и приходили к выводу, что космонавтика вскоре сосредоточится на освоении околоземной орбиты, а ключевую роль в этом будут играть космические станции. Эти станции необходимо бы было регулярно снабжать, что слишком дорого, если корабль, ракету и ее двигатели выбрасывать после каждого запуска. Очевидным, казалось бы, решением было сделать средства запуска многоразовыми, подобно тому, как авиакомпании отправляют один и тот же самолет в тысячи рейсов.

Одним из главных сторонников этой идеи в NASA был Вальтер Дорнбергер — немецкий генерал и старый куратор Вернера фон Брауна по нацисткой ракетной программе, обеспечивавший координацию инженеров с военными, вывезенный после войны в США. Шаттл он видел как «экономичный космический самолет, способный доставлять каждое утро по свежему яйцу ко столу каждого члена экипажа космической станции».

Выражением этой идеи стал DC-3, ранний эскизный проект шаттла, придуманный инженером Максимом Фаже. Он выглядел, как грузовой самолет с небольшими крыльями, сидящий сверху носовой части большого грузового самолета. При старте связка самолетов находилась вертикально. Большой самолет работал как первая ракетная ступень, от которой на высоте в десятки километров отстыковывался корабль. После этого первая ступень садилась на аэродром, а корабль отправлялся на внутренних запасах топлива на орбиту, за чем следовал возврат на землю на тот же аэродром. Система в перспективе могла стать космическим авиалайнером, но была чрезвычайно трудна и дорога в разработке.

Ранний проект шаттла авторства Макса Фоже NASA

Но в начале 1970-х годов произошел ряд событий, которые заставили отказаться от DC-3.

Во-первых, проект оказался настолько дорогим, что в него для поддержки пришлось приглашать американских военных. Они же с не слишком характерной для армии США твердолобостью поставили перед разработчиками два условия. Во-первых, шаттл должен был работать как фоторазведчик, возвращающийся на аэродром после одного витка. За время витка из-за вращения Земли точка пуска сместится примерно на 1,5 тыс. км, и потому космолету потребуются огромные крылья, чтобы к ней вернуться.

Во-вторых, они потребовали для себя огромный грузовой отсек 18,3 на 4,6 метра, чтобы запускать на орбиту разведывательные спутники размером с автобус . Пригодность к быстротечным одновитковым пускам вкупе с огромным багажником также давала уникальную возможность похищать с орбиты советские космические станции прежде, чем в СССР успеют одуматься, а такую возможность военные хотели хотя бы на всякий случай.

Шаттл рядом с Boeing 747 на испытаниях Dryden Flight Research Center/NASA

Трудно назвать эти идеи иначе, чем блажью. Острая необходимость в пилотируемом орбитальном разведчике была минутным бзиком, связанным с неспособностью уследить из космоса за Шестидневной войной 1967 года и вводом советских войск в Чехословакию, и уже к середине 1970-х об этой опции не вспоминали. Спутники размером с автобус запускают довольно редко, и проектировать под них рейсовый самолет нет смысла, — да и даже на слух «разведывательно-грузовой аппарат» звучит, как армейский анекдот.

В итоге из маленького челнока шаттл превратился в гигантскую тяжелую машину, которую было невозможно создать в формате, похожем на DC-3. Вдобавок, в 1971 году после лунных высадок NASA сильно урезали бюджет, так что о многоразовой первой ступени пришлось забыть. Как и о космической станции, ради которой челнок изначально задумали.

Челнок Франкенштейна

На поздних стадиях проектирования шаттл мутировал из здравой и разумной концепции в чудище Франкенштейна, собранное из обрывков противоречивых идей. Огромный размер и большие крылья означали огромную площадь, которую необходимо было покрыть керамической теплозащитой. Ее единичные плитки не слишком дороги, но каждая изготавливается индивидуально, что сильно увеличивает цену для крупных космолетов.

Все это в совокупности привело к огромному весу шаттла, и чтобы поднять его в воздух, потребовались беспрецедентно мощные двигатели. Три водородно-кислородных RS-25 создавали по 181 тонне-сил тяги на уровне моря. Чтобы осознать, что это за величина, достаточно сказать, что один из двух турбонасосов, нагнетающих топливо в камеру сгорания, имел мощность 75 000 лошадиных сил, — в полтора раза больше всех двигателей «Титаника» , имея при этом габариты подвесного лодочного мотора. Для это турбине приходилось работать при давлении в 540 атмосфер и на 36 000 оборотах в минуту, без смазки, которая бы замерзла на одном конце вала и испарилась на другом.

Шаттл «Атлантис», миссия STS-27, 1988 год NASA

В этой особенности шаттла коренилась одна из главных проблем программы, и она же привела к одному из самых наглых и вопиющих обманов в истории аэрокосмической техники. В рекламных буклетах NASA, нарисованных на стадии проектирования, шаттл обслуживали между рейсами как обычный самолет, то есть, проводили беглый технический осмотр. В реальности же для обслуживания шаттла его покрывали лесами так, что снаружи не виден был космолет, а турбонасосы двигателей RS-25, снятых с аппарата, вручную перебирали инженеры в поисках усталостных дефектов. Вдобавок, далеко не все из 45 000 деталей были многоразовыми, и потому требовался постоянный приток запчастей.

Как обещали обслуживать шаттл во время одобрения проекта NASA

На этом проблемы не заканчивались. Шаттл с присоединенным топливным баком все еще был настолько массивным, что RS-25 не могли оторвать его от стола. Для этого к ним добавляли два боковых ускорителя, которые для удешевления программы и для целей повторного использования решили сделать на твердом топливе. Твердотопливные ракеты вытеснили жидкостные из военной сферы из-за легкости в изготовлении, простоты эксплуатации и надежности, вдобавок американские наработки по ним на десятилетия обгоняли СССР.

Как обслуживали шаттл на самом деле NASA

Однако у твердого топлива есть ряд особенностей. Например, его заливают в ракетный ускоритель (по сути — стальную трубу) на заводе в виде пасты. Эту пасту необходимо заливать в один прием из одного миксера, чей размер ограничен, да и возить огромный заправленный ускоритель одним куском трудно. Поэтому крупные ракеты собираются из нескольких отдельных ступеней, но в случае ускорителей шаттла так было сделать нельзя. В итоге их собирали из нескольких стальных цилиндров, которые заправляли отдельно и стыковали между собой на космодроме. Стыки изолировали резиновыми прокладками, от которых требовалась безукоризненная надежность: иначе раскаленные газы из ускорителя начали бы бить в бак с жидким водородом, и он бы взорвался.

Поэтому обслуживание ускорителей между полетами тоже было невероятно дорогим, а неисправность прокладки привела к смертельной аварии Challenger 1986 года. Правда, ее главной причиной был запуск на морозе, от которого резина затвердела, но NASA отказалось от переноса пуска, находясь под давлением колоссальной стоимости программы.

Секции твердотопливного ускорителя шаттла стыкуют между собой Kim Shiflett/NASA

С таким подходом о свежих яйцах на орбите не могло идти и речи, как и о десятках полетов шаттлов в год. За год челноки удавалось запустить максимум трижды, а стоило это примерно столько же, сколько не самый дешевый запуск обычной, одноразовой ракеты. В 2003 году, после второй аварии и гибели всего экипажа Сolumbia, стало ясно, что, вдобавок ко стоимости, шаттлы еще и не безопасны. Программу решено было прервать, и состоявшийся в 2011 году полет STS-135 стал последним в ее истории.

Были ли у шаттла плюсы?

Программа космического челнока увенчалась трескучим провалом, если судить ее по изначально заявленной цели — создать дешевое средство доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Бума строительства космических станций не случилось, а те, что есть или появятся в ближайшем будущем, требуют не так много снабжения, и справиться с этой задачей могут обычные ракеты.

Безусловно, шаттл был и остается чудом инженерной мысли, который сильно повлиял на космонавтику. В частности, разрабатываемый SpaceX корабль Starship использует теплозащиту, созданную на основе плиток шаттла, и в целом опирается на полученный при его эксплуатации опыт.

Однако был у челнока и другой плюс, на котором мало акцентировали внимание при проектировании и эксплуатации, и который в значительной степени компенсирует его минусы. Это был единственный космический корабль, способный работать как космический грузовик в полном смысле слова, и доставить на орбиту хоть спутник, хоть бетонные блоки.

Это, например, позволило построить МКС в ее современном виде. Ее российские сегменты, созданные по образцу станции «Мир», по сути, представляют собой автономные космические корабли, стыкуемые между собой. Американский же сегмент создан из простых «баков» и ферменных конструкций, привезенных в багажнике шаттла и пристыкованных с помощью его робо-руки. Легкие фермы позволили разместить на станции массу грузов и оборудования, и без шаттла доставить их туда было бы практически невозможно.

Ремонт Hubble в ходе STS-61 NASA

Вдобавок, шаттл ответственен за другие уникальные миссии — починку телескопа Hubble. Запустить его при сильной модификации конструкции гипотетически могли бы и без челнока, как запустили в наши дни James Webb. Однако в 1990 году, вскоре после начала работы телескопа, выяснилось, что на земле его собрали с дефектом, из-за которого его изображения получались размытыми. Для исправления этого дефекта инженеры придумали корректор («очки»), для установки которого в 1993 году к телескопу пристыковался шаттл Endeavour.

Ничего даже отдаленно похожего нельзя было бы сделать ни с помощью «Союзов», ни «Аполлонов», ни современных Crew Dragon. Сейчас, если на Hubble что-то выйдет из строя и потребует ремонта, астрономам придется смириться с потерей, — либо же ждать, пока какая-то страна сделает аналогичный космический грузовик.