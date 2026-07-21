«Публично растлевает детей». Экс-участницу «Дома-2» арестовали за «голую прогулку» по Москве

Экс-участницу «Дома-2» и треш-блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за прогулку в Москве в обнаженном виде. Видеоролики с променада девушка публиковала в своем блоге и хвалила себя за то, что ей удалось «выйти из навязанных обществом ограничений». Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина добивается возбуждения уголовного дела против Брагиной, поскольку контент блогерши смотрят преимущественно дети. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тушинский районный суд Москвы отправил бывшую участницу «Дома-2», треш-блогершу Анастасию Брагину под административный арест на 14 суток за прогулку в столице в обнаженном виде, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В суде подчеркнули, что действия 22-летней девушки противоречили общепринятым нормам поведения и она «выразила явное неуважение к обществу». Ее признали виновной в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Ближайшие две недели девушка проведет в изоляторе.

Инцидент произошел на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы днем 19 июля. Брагина находилась в общественных местах полностью раздетой. Как сообщает SHOT, ее не смущали случайные прохожие, в том числе дети .

«Красотка рванула в магазин в чем мать родила. Вежливо здоровалась с прохожими и продавцами, наслаждалась утренним солнцем и заставляла сворачивать шеи мужское население жилого комплекса», — пишет Telegram-канал «112».

Видеоролики с прогулки Брагина публиковала в своем блоге. Она хвалила себя за то, что ей удалось «выйти из навязанных обществом ограничений».

«Вау! Больше боялась, честное слово! <…> Блин, я такая молодец! Я так собой горжусь!» — говорила она на видео.

На публикации Брагиной обратили внимание в столичной полиции. В тот же день девушку задержали сотрудники уголовного розыска. В отделении полиции она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При этом были основания полагать, что Брагина приняла наркотики без назначения врача , рассказали в столичных судах общей юрисдикции.

«У нее были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица и отсутствовал запах алкоголя», — говорится в сообщении.

В результате на следующий день мировой судья признал ее виновной в употреблении наркотиков (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ) и назначил административный штраф в размере 4000 рублей.

Читайте также Россиянка напугала жителей Кипра во время своего голого забега по городу 25 июня 2026, 17:14

«Публично растлевает детей»

Брагина родилась в Пермском крае, недолгое время принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Публикует откровенный контент в TikTok, где у нее больше 130 тысяч подписчиков, а также в Telegram-канале, где число ее поклонников на сотню тысяч меньше. На ее публикации обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах, постоянно находясь в голом виде в кружках, ведет разговоры в таком виде с детьми преимущественно на интимные темы, а также раздает школьникам различные советы развратного характера. Весь контент, который снимает блогер, смотрят тысячи детей, преимущественно в возрасте от 9 до 12 лет », — рассказала Мизулина.

В связи с этим глава «Лиги безопасного интернета» обратилась в правоохранительные органы, а также направила дополнительное письмо в Следственный комитет. Она выразила надежду, что на это дело обратит внимание председатель ведомства Александр Бастрыкин.

« Свидетелей много. Будем добиваться возбуждения уголовного дела », — подчеркнула Мизулина.

Тем временем полиция передала материалы проверки по факту прогулки Брагиной в обнаженном виде в следственные органы. По информации РИА Новости, в отношении девушки уже проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, с блогерши принудительно взыскивают более 219 тысяч рублей долга по кредитам с исполнительскими сборами на 15,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Три исполнительных производства на Брагину завели в 2024 году.

По информации SHOT, недавно Брагина угодила в еще один скандал: она заявила, что оставила в лесу кошку, и объяснила это необходимостью пройти «духовный путь».