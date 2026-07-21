«Публично растлевает детей». Экс-участницу «Дома-2» арестовали за «голую прогулку» по Москве

Тушинский районный суд Москвы отправил бывшую участницу «Дома-2», треш-блогершу Анастасию Брагину под административный арест на 14 суток за прогулку в столице в обнаженном виде, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
В суде подчеркнули, что действия 22-летней девушки противоречили общепринятым нормам поведения и она «выразила явное неуважение к обществу». Ее признали виновной в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Ближайшие две недели девушка проведет в изоляторе.
Инцидент произошел на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы днем 19 июля. Брагина находилась в общественных местах полностью раздетой. Как сообщает SHOT, ее не смущали случайные прохожие, в том числе дети.
«Красотка рванула в магазин в чем мать родила. Вежливо здоровалась с прохожими и продавцами, наслаждалась утренним солнцем и заставляла сворачивать шеи мужское население жилого комплекса», — пишет Telegram-канал «112».
Видеоролики с прогулки Брагина публиковала в своем блоге. Она хвалила себя за то, что ей удалось «выйти из навязанных обществом ограничений».
«Вау! Больше боялась, честное слово! <…> Блин, я такая молодец! Я так собой горжусь!» — говорила она на видео.
На публикации Брагиной обратили внимание в столичной полиции. В тот же день девушку задержали сотрудники уголовного розыска. В отделении полиции она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При этом были основания полагать, что Брагина приняла наркотики без назначения врача, рассказали в столичных судах общей юрисдикции.
«У нее были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица и отсутствовал запах алкоголя», — говорится в сообщении.
В результате на следующий день мировой судья признал ее виновной в употреблении наркотиков (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ) и назначил административный штраф в размере 4000 рублей.
«Публично растлевает детей»
Брагина родилась в Пермском крае, недолгое время принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Публикует откровенный контент в TikTok, где у нее больше 130 тысяч подписчиков, а также в Telegram-канале, где число ее поклонников на сотню тысяч меньше. На ее публикации обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах, постоянно находясь в голом виде в кружках, ведет разговоры в таком виде с детьми преимущественно на интимные темы, а также раздает школьникам различные советы развратного характера. Весь контент, который снимает блогер, смотрят тысячи детей, преимущественно в возрасте от 9 до 12 лет», — рассказала Мизулина.
В связи с этим глава «Лиги безопасного интернета» обратилась в правоохранительные органы, а также направила дополнительное письмо в Следственный комитет. Она выразила надежду, что на это дело обратит внимание председатель ведомства Александр Бастрыкин.
«Свидетелей много. Будем добиваться возбуждения уголовного дела», — подчеркнула Мизулина.
Тем временем полиция передала материалы проверки по факту прогулки Брагиной в обнаженном виде в следственные органы. По информации РИА Новости, в отношении девушки уже проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Кроме того, с блогерши принудительно взыскивают более 219 тысяч рублей долга по кредитам с исполнительскими сборами на 15,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Три исполнительных производства на Брагину завели в 2024 году.
По информации SHOT, недавно Брагина угодила в еще один скандал: она заявила, что оставила в лесу кошку, и объяснила это необходимостью пройти «духовный путь».