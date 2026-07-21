«Сожалею о преступлении». В Грузии выпустили под залог мужчину, сломавшего нос россиянке

Георгий Чигладзе (слева) после того, как был отпущен под залог

В Грузии выпустили под залог Георгия Чигладзе, напавшего на российскую туристку в отеле Agarani Estate. Мужчина сломал девушке нос и позже заявил, что сожалеет о случившемся. Накануне в Тбилиси прошло шествие в поддержку обвиняемого, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги. В Госдуме считают, что такие митинги вредят образу Грузии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

30-летнего гражданина Грузии Георгия Чигладзе, сломавшего нос российской туристке в отеле Agarani Estate в Телави, освободили под залог в 5000 лари (около 150 тысяч рублей), сообщает грузинское издание Sova.

«Суд постановил освободить обвиняемого под залог в размере 5000 лари. Решение приняла судья Тамар Капанадзе <…> После оглашения решения Чигладзе был освобожден прямо в зале суда», — говорится в публикации.

Готовность оплатить необходимую сумму залога выражала администрация гостиницы.

18 июля обвиняемый ворвался в номер, где отдыхали российские туристки, и устроил с ними перепалку. Как утверждает МВД Грузии, причиной стало поведение девушек, которые с балкона оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру. Однако россиянки придерживаются другой версии: Чигладзе вломился к ним, поскольку услышал русскую речь.

Одна из девушек попыталась выпроводить непрошенного гостя из номера, однако он набросился на нее. Прокурор Бека Нателаури на судебном заседании подчеркнул, что обвиняемый сначала ударил потерпевшую в плечо, а затем — в лицо, в результате чего та получила перелом носовой кости и сотрясение мозга .

«Пострадавшей <...> оказалась 30-летняя Алена Нестерюк, гражданка России и Турции, врач по профессии, в настоящее время проживающая в Турции», — пишет Newsgeorgia.

В результате Чигладзе задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Санкция предусматривает лишение свободы до трех лет.

«Я сожалею о содеянном преступлении, моей целью не было, чтобы все закончилось именно так», — заявил Чигладзе на суде.

В ходе заседания мужчина уточнил, что повреждение на его шее было получено не при задержании.

Нателаури обратил внимание, что в настоящее время следствие проверяет, совершали ли российские туристки противоправные действия во время конфликта.

«Если в ходе расследования будет установлено, что указанные женщины совершили какие-либо действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция», — цитирует его РИА Новости.

Нателаури уточнил, что прокуратура пока не приняла решение о запрете выезда из Грузии участниц конфликта.

Накануне в Тбилиси состоялось шествие в поддержку Чигладзе. Протестующие прошли от здания парламента к администрации правительства с флагами Грузии, Украины и Евросоюза и выкрикивали, в частности, антироссийские лозунги. По словам адвоката обвиняемого Лаши Капанадзе, Чигладзе поблагодарил грузинскую общественность за поддержку.

«Вредят образу Грузии»

Митинг в Тбилиси в поддержку мужчины, обвиняемого в нападении на российскую туристку, вредит образу Грузии, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Человек, который нанес ущерб другому человеку любой национальности, любого гражданства, должен отвечать, если все сводится к этому. Нет никаких сомнений, что те, кто его выгораживают, исходя из подхода «не выдавать своего», просто-напросто вредят образу самой Грузии. Переносить поведение друзей обидчика на всех, кто живет в Тбилиси, или на всю Грузию, на мой взгляд, не следовало бы», — сказал он «Газете.Ru».

Если Чигладзе действительно виновен и не будет наказан, «потому что он свой», то эта ситуация «окажет влияние на мотивацию людей в России, которые собирались съездить в Грузию», добавил Затулин.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что нападение на россиянку и митинг в защиту обвиняемого — провокация тех, кто пытается разрушить связи между Москвой и Тбилиси.

«Для представителей оппозиции Грузии нужны любые способы, чтобы сказать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить, надо рвать все отношения. Этим и вызвано то, что один из подонков ударил нашу девушку за русскую речь», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

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Участниками митинга стали те, кто поддерживает «весь тот разврат, который сегодня несет Европа — отказ от семейных и духовных ценностей», добавил парламентарий.