«Рынок стабилизируется»: в России заявили об улучшении ситуации с топливом

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что благодаря мерам правительства ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется. Как писал «Ъ», российские НПЗ начали возвращаться к продажам топлива на Петербургской бирже: объем оптовых торгов растет, а неудовлетворенный спрос сокращается. При этом эксперты отрасли говорят, что быстрого восстановления рынка ждать не стоит.

Меры российского правительства по стабилизации топливного рынка приносят результаты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации с топливом.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — отметил он.

По словам Новака, эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Так, «Ъ» со ссылкой на обзор аналитического агентства Platts пишет, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже. Газета отмечает, что объемы оптовых торгов начали расти, неудовлетворенный спрос — сокращаться, а ситуация на некоторых АЗС постепенно стабилизируется.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в самые ближайшие дни ситуация на топливном рынке может кардинально измениться в плане стоимости топлива и объемов его поставок.

В то же время Володин призвал не политизировать проблемы с топливом.

«Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, «пятой колонной» внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать», — подчеркнул спикер Госдумы.

Мгновенное восстановление рынка невозможно

Несмотря на меры кабмина, Новак рассказал, что в некоторых регионах ситуация с топливом остается напряженной. Он пояснил, что этот вопрос в ручном режиме обсуждается с компаниями.

В свою очередь эксперты предупреждают, что ждать быстрого восстановления рынка не стоит — баланс спроса и предложения не может восстановиться мгновенно. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что ситуация может улучшиться в начале осени.

«С сентября ситуация в любом случае будет уже лучше, потому что у нас с сентября начинается сокращение объемов потребления и бензина, и дизеля. Люди возвращаются в города, в гражданском сегменте, в общем-то, снижение существенное происходит. А с ноября у нас многие вообще не ездят на автомобилях, поэтому потребление зимой, особенно бензина, у нас значительно меньше, чем летом», — пояснил Юшков.

Рост цен на дизель

Меры, принятые правительством, повлияли и на мировую экономику. Эмбарго на экспорт дизеля заставило страны, закупавшие топливо у России, выйти на открытый рынок и начать конкурировать за свободные объемы с европейскими трейдерами. Это спровоцировало рост цент.

По данным Platts, дизель в Северо-Западной Европе на 13 июля подорожал до $70,3 за баррель, достигнув самой высокой отметки с 23 марта . В Средиземноморье же цены обновили максимум с 22 мая.

«Если запрет на экспорт из России примет долгосрочный характер и продлится до конца осени 2026 года, мировая экономика столкнется с серьезными проблемами. <...> Рост стоимости этого энергоносителя означает автоматическое повышение транспортных издержек для всех секторов экономики», — пишет газета «Известия».