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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.