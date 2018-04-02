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раздела Спорт
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Вчера
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Испания / Примера
13:00
ЭспаньолАлавес
0:0
закончен
17:15
ЛеганесВаленсия
0:1
закончен
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
0:0
закончен
19:30
МалагаВильярреал
1:0
закончен
21:45
Атлетико МДепортиво
1:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралРубин
1:1
закончен
16:30
УфаЗенит
1:2
закончен
19:00
КраснодарАнжи
1:1
закончен
19:00
РостовЦСКА
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Олимпиец
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналСток Сити
3:0
закончен
18:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
1:3
закончен
Франция / Лига 1
16:00
ГенгамБордо
2:1
закончен
18:00
КанМонпелье
1:3
закончен
18:00
ЛилльАмьен
0:1
закончен
18:00
НантСент-Этьен
0:3
закончен
18:00
СтрасбургМетц
2:2
закончен
18:00
ТруаНицца
0:2
закончен
22:00
ЛионТулуза
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерАйнтрахт Ф
2:1
закончен
19:00
МайнцБоруссия М
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
2:3
закончен
19:30
ЗаряШахтёр Д
0:3
закончен
19:30
Сталь КОлимпик Д
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
4:3 (ОТ)
закончен
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
1:2
закончен
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
1:3
закончен
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
96:73
закончен
15:30
Локомотив-Кубань Астана
79:78
закончен
16:00
Химки Калев
96:85
закончен
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
94:90
закончен
18:00
Зенит Автодор
79:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
102:119
закончен
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
113:94
закончен
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
100:83
закончен
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
104:111
закончен
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
94:88
закончен
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
96:108
закончен
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
98:87
закончен
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
104:109
закончен
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
97:121
закончен
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
128:125
закончен
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
117:107
закончен
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
113:98
закончен
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
83:84
закончен
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
1
Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
1
Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА УНИКС
не начался
Италия / Серия А
19:30
ДженоаКальяри
не начался
19:30
УдинезеФиорентина
не начался
19:30
АталантаСампдория
не начался
Лига чемпионов
21:45
Севилья Бавария
не начался
21:45
Ювентус Реал Мадрид
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:30
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
ЦСКА СКА
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и игрок СКА Сергей Калинин РИА Новости
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и игрок СКА Сергей Калинин

Кубок Гагарина. ЦСКА — СКА. LIVE

Онлайн-трансляция третьего матча серии Кубка Гагарина ЦСКА — СКА

Московский ЦСКА принимает на своем льду петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
02 апреля 19:30   |  Матч не начался
ЦСКА
ЦСКА
СКА
СКА
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
Подробная статистика матча
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.