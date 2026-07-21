22 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

22 июля отмечают Всемирный день мозга и заодно вспоминают о магии числа Пи. В этот день в 1941 году летчики-истребители отразили первый массированный налет фашистских бомбардировщиков на Москву. По народному календарю наступал Ягодник — время, когда в лесах поспевает черника. Какие исторические события и праздники пришлись на 22 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 22 июля

* День защитников неба Москвы

Праздник приурочен к героической дате — отражению первого массированного авианалета на Москву в ночь на 22 июля 1941 года. Тогда более 200 немецких бомбардировщиков попытались прорваться к Кремлю, но советская ПВО встретила их шквальным огнем. Благодаря слаженным действиям истребителей и зенитчиков было сбито 22 вражеских машины, остальные в беспорядке отступили.

Идея учредить праздник принадлежит Юрию Никулину — в годы войны он служил в зенитной артиллерии под Москвой. Официально памятная дата закреплена в 2019 году.

* Всероссийский день трудяги

Неофициальный и ироничный праздник придуман для людей, живущих на работе, засыпающих с мыслями о задачах и не выключающих уведомления даже в отпуске. Зародился он в интернете как народный ответ культу занятости, где труд стал не обязанностью, а образом жизни. Сегодня трудяга — не только рабочий у станка или врач на дежурстве. Это и айтишник с ноутбуком на пикнике, и мама, совмещающая несколько ролей.

Суть праздника — не прославление труда, а повод задуматься: не переусердствовали ли вы? Работать хорошо, но до выгорания — нет. Медалей за переработки не дают, а здоровье и радость жизни могут уйти незаметно.

* Всемирный день мозга

Впервые этот праздник провели в 2014 году по инициативе Всемирной федерации неврологии. С тех пор эта дата стала поводом напомнить каждому: наш мозг — удивительный и сложный орган, который пока изучен далеко не полностью. Некоторые неврологические болезни, например болезнь Альцгеймера или Паркинсона, до сих пор трудно, а то и вовсе невозможно вылечить. Вот почему так важна профилактика.

Всемирный день мозга напоминает о том, как важно заботиться о здоровье нервной системы. Для этого не нужны сложные меры: регулярная физическая активность улучшает кровоснабжение мозга, полноценный сон помогает ему восстанавливаться, а отказ от курения и злоупотребления алкоголем снижает риск многих заболеваний.

* День приближенного числа Пи

У числа Пи есть два праздника: 14 марта отмечают День точного π — дата 3.14 совпадает с классическим округлением. А вот 22 июля — это день его приближенного значения. Почему? Запишем дату как дробь: 22/7 ≈ 3,142857. Это чуть-чуть больше π (3,1415926), но ошибка меньше 0,04%.

Такой дробью пользовался еще Архимед в III веке до н. э. Позднее китайский математик Цзу Чунчжи нашел более точное приближение — 355/113. Однако именно 22/7 на протяжении веков оставалась самым простым и известным способом вычислить число π без сложных расчетов.

* День спунеризма

Это неофициальный праздник всех любителей словесных игр. В этот день в 1844 году родился Уильям Арчибальд Спунер — оксфордский профессор, прославившийся не столько научными трудами, сколько забавными оговорками. Именно в его честь назвали речевой феномен, который теперь известен как спунеризм. Это когда вы меняете местами начальные звуки или слоги соседних слов — случайно или нарочно, ради шутки. Вместо «куриное филе» получается «филиное куре», вместо «барабанная перепонка» — «перепонная барабанка», а вместо «прекрасная погода» — «погресная прекрада».

Необычные праздники 22 июля • День толстяка и толстушки. Праздник зародился в 1991 году в Калифорнии, когда активистки Национальной ассоциации содействия развитию женщин с избыточным весом провели митинг против фэт-фобии. Они призывали всех любить свое тело вне зависимости от стандартов. • День находок. Это шуточный праздник, посвященный радости неожиданных открытий. Его суть – не в ценности обретенного, а в эмоциях, которые дарит находка: будь то старая фотография, забытая книга или новая встреча. • День гамака. В этот день принято устраивать отдых на природе, наслаждаясь расслабляющим покачиванием. • День отельного лебедя. Это ироничный праздник в честь знаменитого лебедя из полотенец, которого горничные складывают в номерах курортных отелей.

Что отмечают в разных странах 22 июля

День национальной прессы — Азербайджан. В этот день в 1875 году вышел первый номер газеты «Экинчи» («Пахарь») — первого периодического издания на азербайджанском языке. Это событие стало важным шагом в развитии национальной журналистики и культуры.

День манго — Индия. Этот фрукт здесь почитают наравне с бенгальским тигром и чаем, считая одним из главных символов страны. В Дели по традиции проходит Международный фестиваль манго: гости пробуют редкие сорта, соревнуются в скорости очистки плодов и учатся готовить блюда с манго на мастер-классах.

Gods_Kings/Shutterstock/FOTODOM

День крысолова — США. Истоки этого праздника — в старинной немецкой легенде о Гамельнском крысолове, которую в Америку привезли переселенцы из Германии. Сюжет знаком многим: музыкант с флейтой избавляет город от полчищ крыс, заворожив их игрой, но магистрат отказывается платить обещанное. Тогда дудочник играет снова — и на этот раз за ним уходят все городские дети, которых больше никто не видел.

Морской фестиваль в Котке — Финляндия. Город Котке расположен в устье реки Кюмийоки на побережье Финского залива, в 279 км от Санкт-Петербурга. Фестиваль проводится с 1962 года в городском порту. Программа включает морские гонки, конкурс морских песен, джазовый мини-фестиваль, концерты и дни открытых дверей на кораблях стран

Религиозные праздники 22 июля

* День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Православные христиане вспоминают священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Он жил в I веке, родился в знатной антиохийской семье еще при жизни Иисуса Христа, а его наставником стал сам апостол Петр — он крестил Панкратия и поставил его епископом в сицилийском городе Таормина (древнее название — Тавромений). Святой прославился пламенной проповедью: ему удалось обратить в христианство множество язычников. За свою веру он принял мученическую кончину — по одним источникам, его побили камнями, по другим — обезглавили. В православной традиции Панкратий почитается как священномученик, и сегодня в храмах звучат молитвы в его честь, напоминая о стойкости веры и силе духа первых христиан.

* Празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери

Сегодня православная церковь совершает празднование в честь двух чудотворных образов — Колочской и Кипрской икон Божией Матери. Колочская икона была обретена в 1413 году, в княжение Василия I Димитриевича, в 15 верстах от Можайска, на берегу реки Колочи. Крестьянин Лука, нашедший святой образ, перенес его в свой дом, где от приложения к иконе исцелился его домочадец. Весть о чуде быстро разнеслась по окрестностям, и к образу стали стекаться верующие за благодатной помощью. Впоследствии икону торжественно встретили в Москве митрополит Фотий со священным Собором и множеством народа, а затем возвратили в Можайск. На месте явления был воздвигнут храм, а позже, на пожертвования Луки и других православных, князь Андрей Димитриевич Можайский (сын Димитрия Донского) основал монастырь, известный как Колочский или Можайский.

Кипрская икона явилась ранее — в 392 году на острове Кипр, где и поныне хранится в монастыре. На иконе Богоматерь изображена сидящей на троне с Богомладенцем на руках, а по сторонам — два ангела. В России особо чтимы списки с нее в Московском Успенском соборе и в Николо-Голутвинской церкви села Стромыни Московской области. Празднование Кипрской иконы 22 июля связано именно с почитанием этого списка.

Народные праздники 22 июля

Панкратий и Кирилл, Ягодник, или Черничный день

К этому времени в лесах как раз поспевала черника, и крестьяне отправлялись на сбор. Ягоду считали чуть ли не панацеей: верили, что она спасает от цинги, снимает ревматизм и даже возвращает остроту зрения. Говорили: «Ягода-черника уведет от живота лихо».

А еще в этот день начинался сезон огурцов. У хозяек была особая примета: первый сорванный огурец тайком закапывали в землю и поливали молоком с квасом — так зазывали богатый урожай.

Именины 22 июля

* Александр;

* Гавриил;

* Кирилл;

* Константин;

* Михаил;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 22 июля

Приметы о погоде

Если в лесах много черники, зимой грянут морозы.

Черника еще не созрела — осень будет холодной.

Небольшой дождь с утра — день будет солнечным.

Мелкая роса предвещает ливень.

Что можно делать 22 июля

* Собирать чернику и другие лесные ягоды — считается, что в этот день они наливаются особой силой и приносят пользу для зрения и суставов.

* Печь пироги с черникой, варить компоты и делать заготовки на зиму — так вы привлекаете в дом достаток и здоровье.

* Вспомнить о здоровье: прогуляться в лесу или парке, подышать свежим воздухом — черничный день способствует укреплению духа и тела.

Что нельзя делать 22 июля

* Ругаться и ссориться, особенно из-за урожая или еды — народная мудрость предупреждает: споры в этот день могут притянуть неудачу до конца лета.

* Выбрасывать или портить чернику и другие ягоды — считалось, что это отпугивает удачу и может навлечь болезни.

* Лениться и пропускать сбор ягод (если есть возможность собирать) — пропустишь черничный день, весь год будешь хворать.

* Отказываться угостить соседа или прохожего ягодами — жадность в этот день карается плохим урожаем в следующем году.

* Заниматься тяжелой домашней работой после заката — чтобы не «спугнуть» ночные силы, которые помогают ягодам дозревать.

Лунный календарь 22 июля

Фаза Луны: растущая, 8-й и 9-й лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион.

Астрологи называют этот день достаточно противоречивым. Он сочетает в себе энергию трансформации и предостережения. Считается, что это хороший период для того, чтобы обдумать свою жизнь, простить старые обиды и избавиться от негатива. Но астрологи советуют быть осторожными в общении, так как эмоции могут быть накалены. Не рекомендуется начинать новые дела, перегружаться, употреблять алкоголь и участвовать в сомнительных авантюрах. Лучше посвятить день внутреннему миру, отдыху и завершению текущих дел. Это хорошее время для творческой и интеллектуальной работы.

22 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Раки — известные хранители домашнего очага, главные романтики зодиака. Они обладают глубоким эмоциональным миром и сильной интуицией.

Какие исторические события произошли 22 июля

* 1863 год — первое испытание конки состоялось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

* 1894 год — во Франции прошли первые автогонки в истории: в заезде Париж — Руан первым пришел паровой автомобиль De Dion-Bouton, но был дисквалифицирован из-за того, что в экипаже был кочегар.

* 1910 год — в результате пожара в Ясной Поляне сгорели рукописи Льва Толстого.

Лев Толстой в своем рабочем кабинете, 1909 год РИА Новости

* 1918 год — Совнарком РСФСР издал декрет о борьбе со спекуляцией, который запрещал негосударственную торговлю.

* 1941 год — зафиксирован первый массированный налет немецкой авиации на Москву, бомбардировки города продолжались до весны 1942 года.

* 1954 год — ЦК КПСС принял постановление о мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения. Распространялись советские антиалкогольные плакаты, по всесоюзному радио транслировалась утренняя гимнастика.

* 1959 год — пассажирский самолет Ан-10 совершил первый полет.

* 1960 год — Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы, поставки сахара начались в СССР.

* 1996 год — вышла первая часть культовой компьютерной игры Quake, которую называют прародителем современных шутеров.

* 1997 год — президент России Борис Ельцин наложил вето на закон о религии, дававший привилегии Русской православной церкви.

* 2011 год — взрыв в Осло и массовое убийство на острове Утейа унесли жизни 77 человек. Два теракта в один день совершил Андерс Брейвик, его приговорили к 21-летнему заключению с возможностью продления.

Кто родился 22 июля

* В 1596 году родился Михаил Федорович — первый царь из династии Романовых, правивший с 1613 по 1645 год.

* В 1713 году родился Жак-Жермен Суффло — архитектор и один из ведущих представителей классицизма, который спроектировал Пантеон в Париже.

* В 1824 году родилась Надежда Рыкалова — актриса, для которой писатель Александр Островский придумал роль Кабанихи в драме «Гроза».

* В 1890 году родилась Вера Варсанофьева — геолог и геоморфолог, первая женщина, получившая степень доктора геолого-минералогических наук.

* В 1895 году родился Павел Сухой — авиаконструктор и создатель реактивных самолетов марки «Су».

* В 1934 году родилась Луиза Флетчер — обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она известна по роли сестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

* В 1949 году родилась Джуна (настоящее имя Евгения Давиташвили) — целительница и астролог. Ей приписывают предсказания о распаде СССР и аварии в Чернобыле.

* В 1962 году родился Роман Мадянов — актер театра и кино, заслуженный артист России.

* В 1983 году родился Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) — российский рэпер, звезда 2000-х.

Децл (Кирилл Толмацкий) Владимир Федоренко/РИА Новости

Кто скончался 22 июля • В 1958 году умер Михаил Зощенко — русский и советский писатель.

• В 2007 году умер Александр Татарский — советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор.

• В 2025 году умер Оззи Осборн — британский рок-музыкант, певец, участник группы Black Sabbath.

Кто отмечает день рождения 22 июля

* 80 лет исполняется Мирей Матье — одной из самых известных французских певиц в мире.

* 80 лет исполняется Борису Эйфману — балетмейстеру, народному артисту России.

* 80 лет исполняется Дэнни Гловеру — звезде фильмов «Смертельное оружие».

* 75 лет исполняется Олегу Газманову — певцу и народному артисту России.

* 71 год исполняется Уиллему Дефо — актеру, известному по циклу «Человек-паук» с Тоби Магуайером и фильмам Уэса Андерсона.

* 65 лет исполняется Ирине Розановой — киноактрисе, народной артистке России.

* 60 лет исполняется Ивану Охлобыстину — актеру, звезде сериала «Интерны».

Иван Охлобыстин Рамиль Ситдиков/РИА Новости

* 59 лет исполняется Рису Ивансу — валлийскому актеру, который сыграл короля в сериале «Дом дракона».

* 41 год исполняется Владимиру Селиванову — актеру и музыканту, известному по сериалу «Реальные пацаны».

* 34 года исполняется Селене Гомес — американской актрисе и певице.

* 13 лет исполняется Джорджу Уэльскому — старшему сыну принца Уильяма, наследнику британского престола.