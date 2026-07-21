«У него много рычагов»: экс-глава минобороны Украины может стать кандидатом в президенты

Михаил Федоров во время пресс-конференции в Киеве, 16 июля 2026 года

Британская газета The Times сообщила, что экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться в президенты. По данным издания, чиновника подталкивают к созданию партии и он уже заручился поддержкой некоторых депутатов. Российские эксперты считают, что именно популярность Федорова и стала причиной его увольнения — президент Украины Владимир Зеленский решил устранить возможного конкурента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уволенный с поста главы минобороны Украины Михаил Федоров может стать кандидатом на возможных президентских выборах. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах сообщила британская газета The Times.

«Все больше людей считают, что 35-летний Федоров может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов», — говорится в публикации.

Один из парламентариев правящей партии «Слуга народа», говоривший с изданием на условиях анонимности, сравнил нынешнее положение Федорова с ситуацией экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который после увольнения стал «главным соперником, способным победить Зеленского на выборах».

«Скандал значительно повысил политический авторитет Федорова. Теперь акулы кружат в водах, ожидая момента, когда мы сможем снова провести выборы», — пояснил другой депутат.

О том, что Федоров может стать участником президентской гонки, ранее сообщали и украинские СМИ. Так, «Страна.ua» писала, что уволенный глава МО Украины пользуется поддержкой людей, близких к евроструктурам и Демократической партии США, которые «сватали» Федорова на место следующего президента Украины. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что причиной отставки чиновника могла стать его растущая популярность, которую нынешний украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает как угрозу.

Зеленский устраняет конкурентов

С мнением Кличко согласны и российские эксперты. Политический обозреватель, историк, журналист Владимир Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что Михаил Федоров был фаворитом Запада, на которого партнеры Киева делали ставку с точки зрения как модернизации ВСУ, так и политического будущего страны.

«Запад планировал создать еще одного возможного ставленника, который мог бы, при определенных обстоятельствах, легально сменить Зеленского на выборах. Поэтому Юлия Свириденко, возглавлявшая правительство, была там совсем не причем. Это был удар конкретно по министру обороны Михаилу Федорову», — пояснил Скачко.

Политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с 360.ru также подчеркнул, что президент Украины зачищает политическое поле, готовясь к возможным выборам .

«Зеленский пытается устранить всех более-менее рейтинговых кандидатов в президенты, для того чтобы расчистить себе путь на молниеносные, не демократические, но технологически выверенные президентские выборы», — уточнил Мезюхо.

Что будет с Федоровым?

В отличие от Залужного, который, по данным СМИ, прямо заявил о желании баллотироваться, Михаил Федоров на данный момент ничего не говорил о своем возможном участии в президентских выборах.

При этом, как писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники, Зеленский предложил экс-министру после увольнения несколько альтернативных должностей. Среди них, по информации «РБК-Украина», был пост советника украинского лидера, от которого Федоров отказался. Кроме того, экс-глава минобороны отверг и должность в СНБО, где ему предлагалось заняться инновациями в сфере обороны и военной реформой.

«Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: чтобы его восстановили [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне», — рассказал собеседник FT.