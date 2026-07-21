«Будем бить очень мощно»: Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что ВС США могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия. Информацию о нем передал Израиль, который пытается склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных ударов по Ирану.

Вашингтон пока не собирается заканчивать военную операцию против Ирана. Об этом на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Если бы мы ушли [из Ирана] завтра, это уже был бы огромный, колоссальный успех. Но завтра мы не уходим... до полного завершения еще далеко», — подчеркнул глава Белого дома.

Сама операция, по словам президента США, идет хорошо — американские военные разрушают Иран «темпами, которые никто не считал возможными». Он отметил, что иранские власти отчаянно хотят встретиться, чтобы завершить боевые действия, «поскольку происходит их истребление».

«Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности [в этом]», — пояснил Трамп.

Новые удары

Также американский лидер заявил, что Вашингтон в скором времени может нанести удар по объекту, который Иран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

«Они (иранские власти. — «Газета.Ru»), возможно, пытаются воссоздать объект. Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном [оружии], мы будем бить очень мощно», — подчеркнул президент США.

Речь, вероятно, идет о туннелях в горе Колан — в США и Израиле этот объект носит кодовое название Пикакс. По данным отчета Института науки и международной безопасности, его еще не ввели в эксплуатацию и пока неясно, когда он начнет работу, однако строительство объекта продолжается.

Трамп ранее заявлял, что американская разведка внимательно следит за ситуацией в Пикаксе, но пока не видит там никакой активности. Тем не менее он отмечал, что ВС США, вероятно, скоро атакуют объект.

К этому шагу Вашингтон подталкивает в том числе Израиль. Газета The Wall Street Journal выяснила, что Израиль передал Вашингтону информацию о том, что Тегеран еще прошлой осенью переместил центрифуги в Пикакс. Издание отметило, что таким образом премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по Ирану.

Возвращение к полномасштабной войне...

При этом газета The Washington Post (WP) пишет, что дело может не ограничиться только ударами. Как сообщил один из источников издания, США планируют более масштабную войну после гибели американских военных в Иордании и Ираке. Так, по информации WP, Пентагон уже начал наращивать присутствие военных самолетов на Ближнем Востоке.

В то же время собеседник газеты предупредил, что расширение операций будет осложнено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и самолетов из-за боевых повреждений. Кроме того, по словам экспертов, США не готовы к наземным операциям, несмотря на то, что Дональд Трамп не исключает их проведения в будущем.

«У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», — сказал американский чиновник.

...или переговорам

Однако политолог-американист Малек Дудаков выразил другое мнение. В беседе с News.ru он заявил, что Вашингтону придется пойти на невыгодные переговоры с Ираном из-за сокрытия информации о раненых американских военнослужащих.

«Любые потери воспринимаются обществом в штыки, поскольку в США болевой порог крайне низкий. Это бьет по позициям антииранских ястребов, которые были бы не против продолжать противостояние до выборов в конгресс, до которых остается три месяца. Я думаю, Трамп будет вынужден пойти на переговоры с Ираном на еще менее выгодных позициях, чем ранее», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что ракетный арсенал США истощается, что не позволит Вашингтону долго вести активные боевые действия. По его словам, Трамп сосредоточен на создании логистических проблем для иранского побережья, однако в рамках нынешних конфликтов эти действия малоэффективны.

«Инфраструктуру легко восстанавливать, если нет возможности постоянно атаковать сотнями и тысячами ракет и бомб. Ситуация для Трампа вновь становится безвыходной. Как он будет из всего этого выбираться, пока что не ясно», — заключил политолог.