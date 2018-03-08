Курсы валют$ 57.13 (+0.295) 70.33 (-0.179)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
22:45
Тоттенхэм Хотспур Ювентус
1:2
закончен
22:45
Манчестер Сити Базель
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
4:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
0:3
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
6:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
6:5 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
5:4 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
6:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
2:0
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
2:1 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
4:0
закончен
КХЛ / плей-офф
16:00
АвангардСалават Юлаев
5:3
закончен
19:00
СеверстальСКА
1:2 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакЦСКА
1:3
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
114:128
закончен
03:00
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
106:90
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
117:113
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
112:122
закончен
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
118:107
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
111:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
114:101
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
116:121
закончен
Лига Европы
21:00
Атлетико М Локомотив М
1:0
перерыв
21:00
ЦСКА Лион
0:0
перерыв
21:00
Боруссия Д Ред Булл Зальцбург
0:0
1 тайм
21:00
Милан Арсенал
0:1
1 тайм
23:05
Лацио Динамо К
не начался
23:05
РБ Лейпциг Зенит
не начался
23:05
Марсель Атлетик Б
не начался
23:05
Спортинг Виктория Пльзень
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
КубаньТамбов
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
1:5
закончен
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
10:00
АмурАк Барс
1:3
закончен
14:00
АвангардСалават Юлаев
2:4
закончен
17:00
СпартакЦСКА
0:1
закончен
17:00
СеверстальСКА
0:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
77:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
online
22:30
Валенсия Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
84:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
119:121
закончен
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
119:110
закончен
04:00
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
99:110
закончен
06:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
101:114
закончен
06:30
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
108:113
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
108:107
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
online
Теннис / Турнир WTA в Индиан-Уэллсе
04:00
1 круг. Осака — Шарапова
online
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
19:45
Спринт 10 км, мужчины
1
Антон Шипулин (Россия)
23.51,6 (0)
2
3
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
не начался
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
не начался
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
не начался
20:00
УНИКС Бавария
не начался
21:00
Будучность Дарушшафака
не начался
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
не начался
21:00
Жальгирис Фенербахче
не начался
22:00
Олимпиакос Бамберг
не начался
23:00
Барселона Црвена Звезда
не начался
Авангард Салават Юлаев
Эпизод матча между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» в плей-офф КХЛ Официальный сайт хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Эпизод матча между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» в плей-офф КХЛ

«Салават» восстановил статус-кво

«Салават Юлаев» победил «Авангард» в Омске в плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» победил в Омске местный «Авангард» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
08 марта 14:00   |  закончен
Авангард
Авангард
2:4
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1, 0:2, 1:1
Стадион «Арена-Омск», Омск | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Роман Щенёв  (Тольятти, Россия)
Семёнов2'
Пёрселл2'
1:1Чудинов
Семёнов2'
Чудинов2'
Пережогин2'
Медведев2'
2:4Кошелев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Бурдасов
Ларсен2'
Гончаров2'
Арзамасцев2'
Умарк2'
1:2Майоров
1:3Майоров
1:4Панин
Зубов2'
Лисин2'
Подробная статистика матча
Видео дня
В прокат выходит третья часть фильма «О чем говорят мужчины»
22 февраля в российском прокате появится третья часть комедии «Квартета И» «О чем говорят... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'60
Всё, матч окончен! «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Авангард» — 4:2. Решающим стал рывок уфимцев во втором периоде, когда им удалось забросить две шайбы. В заключительной двадцатиминутке гости отошли в оборону, сдерживали атаки «ястребов» и довели встречу до победы. Счёт в серии стал равным — 2-2. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Опасно! Скривенс справился с серией бросков и добиваний! Удалось уфимцам вынести шайбу из зоны.
'59
Ушёл с ворот Фурх, «ястребы» давят вшестером!
'59
Сундстрём! Сместился к центру и мощно щёлкнул по воротам — Скривенс забрал шайбу в ловушку!
'58
Удаление у «Салавата». Лисин за удар клюшкой получил малый штраф.
'58
ГОЛ! Михеев из угла площадки отдал на Семёнова, тот доставил шайбу на пятак, а Кошелев с близкого расстояния пробил Скривенса!
'57
Закрепились в чужой зоне омичи. Пёрселл неточно бросил с правого края, но «ястребы» продолжают давить.
'56
Удаление у «Салавата». Зубов в средней зоне ударил Семёнова клюшкой по лицу.
'54
Бурдасов по центру ворвался в зону, но Медведев накрыл бросок соперника.
'52
Осипов! Получил шайбу на синей линии и щёлкнул низом — шайба ушла в сторону.
'51
Кошелёв ворвался в зону и вырезал диагональ на дальнюю штангу — партнёр не дотянулся до шайбы.
'50
В среднюю зону переместилась борьба. Много потерь у омичей, не удаётся хозяевам перейти в атаку.
'48
Уфимцы отошли в оборону и не позволяют омичам создать остроту у ворот Скривенса.
'47
Михеев разогнал атаку «ястребов», ворвался в зону и бросил по воротам — Скривенс справился с угрозой.
'46
ГОЛ! Уфимцы выиграли вбрасывание, шайба отскочила к Панину, который от синей линии щёлкнул в дальнюю девятку!
'45
Отбились «ястребы». Вернулся на лёд Медведев.
'44
Уфимцы долго держат шайбу в чужой зоне, но не доходит шайба до Фурха. Мало бросков.
'43
Удаление у «Авангарда». Медведев в борьбе за воротами заплёл ноги сопернику.
'42
Омск забрал шайбу. Но пока «ястребам» не удаётся подойти к владения Скривенса.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Салавата» после двух периодов. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, но у гостей была лучше реализация. Уфимцам удалось совершить рывок, забросив две шайбы — дубль оформил Майоров.
'39
Пёрселл! Сместился на левый край и с кистей зарядил в верхний угол — шайба задела перекладину и отскочила в сторону!
'38
Два в два выкатились «ястребы»! У Стася не получился бросок с левого края.
'37
ГОЛ! Дубль Майорова! Логинов нанёс бросок от синей линии, Максим выиграл борьбу на пятаке и подставил клюшку — шайба влетела в сетку!
'35
Кошелев! Подобрал отскок на пятаке, развернулся и послал шайбу в Скривенса!
'34
Усиливают давление омичи. «Ястребы» стараются бросать при первой возможности.
'32
Лемтюгов продавил защитника и набросил на пятак! Скривенс перехватил шайбу.
'31
Манукян выиграл борьбу на пятаке и бросил низом — Скривенс выручил!
'30
Бен Скривенс сегодня проводит первую игру в плей-офф КХЛ 2017/18. Но пока мало работы у канадского голкипера.
'29
«Авангард» в полном составе.
'28
Момент! Умарк с правого края прострелил на пятак, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'27
Удаление у «Авангарда». Пережогин в борьбе на пятаке не по правилам атаковал Майорова.
'25
Два в два атака омичей. Хохряков вошёл в зону и оставил шайбу Кугрышеву, который качнул защитника и бросил по центру — Скривенс на месте!
'24
ГОЛ! Уфимцы провели затяжную атаку. Ларсен приложился от синей линии, шайба от конька Минеева отскочила к Майорову, который с трёх метров расстрелял ворота «Авангарда»!
'23
Кемппайнен набросил на пятак, шайба отскочила в сторону, но Фурх вышел из ворот и прижал её ко льду.
'22
Вернулись на лёд Умарк и Чудинов. В полных составах продолжается игра.
'22
Минеев врезался в ворота, пытаясь оттеснить Ткачёва от шайбы. Пауза в игре.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Команды обменялись голами Бурдасова и Чудинова. Уфа играла с небольшим преимуществом, больше работы было у Фурха. Отдохнём — продолжим через 15 минут.
'20
Четыре на четыре пойдёт игра.
'20
Обоюдное удаление — Чудинов сзади заплёл ноги Умарку, а швед получил малый штраф за недисциплинированное поведение.
'19
В первом периоде преимущество по броскам у «Салавата» — 14:6. Поактивнее выглядят уфимцы.
'19
«Авангард» в полном составе.
'18
Момент! Ткачёв с левого края вырезал передачу на пятак, шайба отскочила к Бурдасову, который не сумел переиграть Фурха.
'17
Удаление у «Авангарда». Семёнов придержал руками Хартикайнена, помешав финну выкатиться на пятак.
'16
Момент! Лисин классной передачей бросил в прорыв Панина, который под углом выкатился на ворота, но бросил во вратаря!
'15
ГОЛ! Омичи расположились в чужой зоне. Пёрселл от борта сделал перевод на Чудинова, который мощно щёлкнул со средней дистанции — шайба проскочила между щитков Скривенсу!
'14
Удаление у «Салавата». Арзамасцев у борта грубо сыграл против Кошелева.
'13
Опасно! Ларсен подключился к атаке и прострелил на пятак, но Фурх среагировал на бросок Кемппайнена в упор!
'12
«Авангард» в полном составе. Вернулся пятый полевой у «ястребов».
'12
Здорово действуют уфимцы в большинстве и много угрожают воротам Фурха.
'11
Умарк! Получил шайбу у борта, сместился к центру и с кистей зарядил в девятку — Фурх ловушкой среагировал.
'10
Удаление у «Авангарда». Пёрселл ударил по рукам Кемппайнена.
'10
Без моментов прошло большинство для «Авангарда». В полном составе Уфа.
'9
И второе большинство складывается неудачно для омичей. Уфимцы раз за разом выбрасывают шайбу из зоны.
'8
Второе удаление подряд у «Салавата». Гончаров в борьбе на пятаке нарушил правила против Фисенко.
'7
Уверенно выстояли уфимцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Ларсен.
'6
Не удаётся «ястребам» войти в зону. Уверенно обороняются гости.
'5
Удаление у «Салавата». Ларсен в борьбе за воротами ударил соперника клюшкой по лицу.
'4
Уфимцы закрепились в чужой зоне. Хартикайнен зарядил с правого края — шайба ушла выше цели.
'3
ГОЛ! Умарк от борта сделал скидку на синюю линию, Ларсен аккуратно набросил на пятак, а Бурдасов выиграл борьбу и переправил шайбу в сетку!
'2
Зубов на дальней штанге замыкал прострел Макарова! Фурх переместился и щитком отразил шайбу.
'1
Удаление у «Авангарда». Семёнов в средней зоне придержал соперника клюшкой.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Доминик Фурх — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».