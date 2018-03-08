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Трансляция
С конца
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'60
Всё, матч окончен! «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Авангард» — 4:2. Решающим стал рывок уфимцев во втором периоде, когда им удалось забросить две шайбы. В заключительной двадцатиминутке гости отошли в оборону, сдерживали атаки «ястребов» и довели встречу до победы. Счёт в серии стал равным — 2-2. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Опасно! Скривенс справился с серией бросков и добиваний! Удалось уфимцам вынести шайбу из зоны.
'59
'59
Сундстрём! Сместился к центру и мощно щёлкнул по воротам — Скривенс забрал шайбу в ловушку!
'58
'58
'57
Закрепились в чужой зоне омичи. Пёрселл неточно бросил с правого края, но «ястребы» продолжают давить.
'56
'54
Бурдасов по центру ворвался в зону, но Медведев накрыл бросок соперника.
'52
Осипов! Получил шайбу на синей линии и щёлкнул низом — шайба ушла в сторону.
'51
Кошелёв ворвался в зону и вырезал диагональ на дальнюю штангу — партнёр не дотянулся до шайбы.
'50
В среднюю зону переместилась борьба. Много потерь у омичей, не удаётся хозяевам перейти в атаку.
'48
Уфимцы отошли в оборону и не позволяют омичам создать остроту у ворот Скривенса.
'47
Михеев разогнал атаку «ястребов», ворвался в зону и бросил по воротам — Скривенс справился с угрозой.
'46
'45
Отбились «ястребы». Вернулся на лёд Медведев.
'44
Уфимцы долго держат шайбу в чужой зоне, но не доходит шайба до Фурха. Мало бросков.
'43
'42
Омск забрал шайбу. Но пока «ястребам» не удаётся подойти к владения Скривенса.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Салавата» после двух периодов. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, но у гостей была лучше реализация. Уфимцам удалось совершить рывок, забросив две шайбы — дубль оформил Майоров.
'39
Пёрселл! Сместился на левый край и с кистей зарядил в верхний угол — шайба задела перекладину и отскочила в сторону!
'38
Два в два выкатились «ястребы»! У Стася не получился бросок с левого края.
'37
'35
Кошелев! Подобрал отскок на пятаке, развернулся и послал шайбу в Скривенса!
'34
Усиливают давление омичи. «Ястребы» стараются бросать при первой возможности.
'32
Лемтюгов продавил защитника и набросил на пятак! Скривенс перехватил шайбу.
'31
Манукян выиграл борьбу на пятаке и бросил низом — Скривенс выручил!
'30
Бен Скривенс сегодня проводит первую игру в плей-офф КХЛ 2017/18. Но пока мало работы у канадского голкипера.
'29
«Авангард» в полном составе.
'28
Момент! Умарк с правого края прострелил на пятак, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'27
'25
Два в два атака омичей. Хохряков вошёл в зону и оставил шайбу Кугрышеву, который качнул защитника и бросил по центру — Скривенс на месте!
'24
'23
Кемппайнен набросил на пятак, шайба отскочила в сторону, но Фурх вышел из ворот и прижал её ко льду.
'22
Вернулись на лёд Умарк и Чудинов. В полных составах продолжается игра.
'22
Минеев врезался в ворота, пытаясь оттеснить Ткачёва от шайбы. Пауза в игре.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Команды обменялись голами Бурдасова и Чудинова. Уфа играла с небольшим преимуществом, больше работы было у Фурха. Отдохнём — продолжим через 15 минут.
'20
'20
'19
В первом периоде преимущество по броскам у «Салавата» — 14:6. Поактивнее выглядят уфимцы.
'19
«Авангард» в полном составе.
'18
Момент! Ткачёв с левого края вырезал передачу на пятак, шайба отскочила к Бурдасову, который не сумел переиграть Фурха.
'17
'16
Момент! Лисин классной передачей бросил в прорыв Панина, который под углом выкатился на ворота, но бросил во вратаря!
'15
'14
'13
Опасно! Ларсен подключился к атаке и прострелил на пятак, но Фурх среагировал на бросок Кемппайнена в упор!
'12
«Авангард» в полном составе. Вернулся пятый полевой у «ястребов».
'12
Здорово действуют уфимцы в большинстве и много угрожают воротам Фурха.
'11
Умарк! Получил шайбу у борта, сместился к центру и с кистей зарядил в девятку — Фурх ловушкой среагировал.
'10
'10
Без моментов прошло большинство для «Авангарда». В полном составе Уфа.
'9
И второе большинство складывается неудачно для омичей. Уфимцы раз за разом выбрасывают шайбу из зоны.
'8
'7
Уверенно выстояли уфимцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Ларсен.
'6
Не удаётся «ястребам» войти в зону. Уверенно обороняются гости.
'5
'4
Уфимцы закрепились в чужой зоне. Хартикайнен зарядил с правого края — шайба ушла выше цели.
'3
'2
Зубов на дальней штанге замыкал прострел Макарова! Фурх переместился и щитком отразил шайбу.
'1
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Доминик Фурх — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».