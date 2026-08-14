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«Ставится под сомнение». Премьер Венгрии не исключил отзыв у «Росатома» разрешения на строительство АЭС

Мадьяр усомнился в выданном «Росатому» разрешении на строительство АЭС «Пакш-2»
Вид на АЭС «Пакш» в Венгрии
samatotoh/Shutterstock/FOTODOM

Премьер Венгрии Петер Мадьяр усомнился в том, что выданное «Росатому» экологическое разрешение на строительство АЭС «Пакш-2» по-прежнему действует. Поводом послужило обмеление реки Дунай, которое уже повлекло трудности в эксплуатации действующей станции «Пакш». Ранее новое правительство Венгрии начало аудит контрактов на строительство АЭС, а он сам допустил смену подрядчика.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай усомнился в действии экологического разрешения, выданного российской компании «Росатом» на строительство в республике атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

Он указал, что низкий уровень воды в реке уже вызвал трудности с обеспечением работы охлаждающих систем действующей АЭС «Пакш». В этой связи три из четырех энергоблоков станции, вырабатывающей почти половину электричества страны, пришлось заглушить. Глава правительства задался вопросом, как в таких условиях будет обеспечена работа «Пакш-2» в случае ее запуска.

«Руководитель венгерского ведомства по атомной энергетике также признала, что при нынешнем уровне воды в Дунае выданное для АЭС «Пакш-2» экологическое разрешение, связанное с охлаждением, ставится под сомнение», — добавил премьер.

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В то же время Мадьяр не стал напрямую отвечать на вопрос, возможно ли прекращение возведения двух новых энергоблоков по проекту «Пакш-2». Он сказал лишь, что при текущем правительстве страны «будут реализованы такие проекты, которые с точки зрения экономической эффективности, безопасности и защиты окружающей среды соответствуют интересам Венгрии и венгерских граждан». Также премьер-министр призвал дождаться результатов аудита проекта, признав, что в этом вопросе «есть аспекты, связанные с Евросоюзом».

Строительство продолжается

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью порталу «Страна Росатом» завил, что смена правительства Венгрии не повлияла на строительство «Пакш-2»:

«К диалогу мы готовы, равно как и готовы на языке цифр и фактов дать ответы на любые вопросы, возникающие у венгерского руководства. Пока обращений к нам не поступало».

Глава госкорпорации выразил надежду, что обсуждение властями Венгрии вопросов энергетической безопасности страны «будет вестись в прагматичном и конструктивном ключе». Если же ключевые параметры «Пакш-2» будут пересмотрены, строительство энергоблоков затянется и подорожает, предупредил он.

Он напомнил, что в феврале строители начали заливать бетон фундаментной плиты для реактора пятого энергоблока. К августу бетонирование завершено на 80%. На стройплощадке шестого энергоблока роют котлован под реакторную часть. Кроме того, в августе 2024 года на объект была доставлена ловушка расплавасверхпрочного несгораемого поддона, который устанавливают под реактором в качестве системы безопасности на случай перегрева и плавления ядерного топлива весом 730 т.

«Сейчас на предприятиях «Росатома» стартовало изготовление реакторов для обоих энергоблоков. Металлургические заготовки для реактора пятого блока готовы на 100%, в ближайшее время будем готовы приступить к сборке корпуса. Работы по отливке заготовок для реактора блока № 6 идут в соответствии с графиком», — раскрыл Лихачев.

Аудит и возможная смена подрядчика

Правительство Мадьяра было сформировано в мае 2026 года, однако еще до вступления в должность 13 апреля на пресс-конференции политик объявил о планах провести аудит всех соглашений по проекту «Пакш-2»:

«Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия».

5 июня на полях Петербургского международного экономического форума Лихачев раскрыл, что «Росатом» по дипломатическим каналам направил Будапешту «готовность принять участие в консультациях и ответить на все вопросы, которые есть по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта».

8 июля власти Венгрии сменили руководство материнской структуры оператора АЭС «Пакш» — госкорпорации MVM, а 24-го числа был отправлен в отставку глава компании-заказчика «Пакш-2».

7 августа Мадьяр допустил замену «Росатома» на другого подрядчика, однако призвал дождаться завершения проверок. При этом 9 августа в ходе брифинга он назвал неудовлетворительными предварительные результаты аудита: «Я пока не получил ее окончательных результатов, только промежуточные, и они не слишком обнадеживают. Если посмотреть, когда объект должен был быть построен, на каком этапе он находится сейчас, насколько выросла его стоимость и какие сроки завершения теперь называются, картина не обнадеживает».

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